Zastupitelé na dvojnásobek zvýšili daň z nemovitosti a poplatek z pobytu zvedli z 21 na 30 korun za noc. Bezplatný svoz odpadů zrušila radnice už loni. Město tím řeší nelichotivou finanční situaci, která vznikla splácením dluhů po privatizaci zdejší sklárny.

Radnice si také nechala vypracovat audit technického stavu budov a veřejných financí. Ten odhalil, že město bude muset vynaložit 72 milionů korun na vyrovnání soudních sporů, navrácení neoprávněných dotací a uvedení budov v majetku města do provozuschopného stavu a nápravu vzniklých škod.

U soudu zřejmě skončí spor o vlastnictví tří bytových domů s 26 byty v části města nazývané Klondajk. Město se totiž nedohodlo na podmínkách ukončení sporu s ministerstvem financí (MF).

Jde o pozůstatek privatizace Crystalexu z počátku 90. let minulého století. Radnice se s obyvateli domů domluvila, že by si lidé za dlužných 18,8 milionu korun byty koupili. Ale ministerstvo chce další miliony za úroky z prodlení. Po Harrachovu tak chce přes 27,6 milionu. „Zásadně odmítáme platit jakékoli úroky, které jsou nově požadované ministerstvem financí,“ ohradil se místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Podle resortu nejde o žádný nový požadavek, ale úrok z prodlení, který je ze zákona součástí pohledávky. „A na jehož vyplacení je MF ze zákona povinno trvat po celou dobu sporu,“ uvedl pro server idnes.cz za ministerstvo Zdeněk Vojtěch.

Město ve sporu argumentuje tím, že byty postavilo město a státu patří jen pozemky. Pokud spor bude muset rozhodnout skutečně soud a město ho prohraje, bude radnice požadovat po státu 24 milionů korun, které do výstavby domů na začátku 90. let vložila. Domy podle Vašíčka ministerstvo financí v minulosti nikdy nevlastnilo. „Domy postavilo na svém pozemku město Harrachov, které si na to pořídilo úvěr od ministerstva financí,“ dodal.

„Jsme v takovém postavení, že banka nám nepůjčí už ani korunu. Proto se budeme snažit s ministerstvem domluvit,“ doplnil starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Město v tuto chvíli potřebuje na nejnutnější opravy svých budov více než 16,5 milionu korun. Jde o nejnutnější zabezpečení základní funkčnosti budov, tedy k bydlení. „Ty ale město nemá. V bytovém fondu žádné peníze nejsou. Na vině může být extrémně nízké nájemné a nehospodárné zacházení s příspěvky do bytového fondu a s lázeňskými poplatky v minulých letech,“ prohlásil Vašíček.

Nejkritičtější stav je u třech budov – bývalé Celnice, panelového domu čp 462, 463 a tzv. bytů na Klondajku. Celnice má tři druhy škod: 12 milionů je skutečná škoda způsobená zanedbáním péče, druhá je 25 milionů, což je cena, kterou by bylo nutné zaplatit pro uvedení do provozuschopného stavu, třetí je pokles v hodnotě nemovitosti 15 milionů korun. Panelový dům čp 462 vyžaduje okamžité investice na krizové až havarijní stavy přes 5 milionů korun. Bytový dům na Klondajku čp 595 vyžaduje investice přes 11 milionů.

Na nájemném v současnosti Harrachov ročně vybere necelé tři miliony korun. Za pět let to představuje částku 14,7 milionu. Město přitom od roku 2015 vyúčtovalo opravy ve výši 3,5 milionu. „Jisté je, že z bytového fondu bylo převedeno 11 milionů na jiné účely. Budovy Harrachova přitom chátraly, až se dostaly do současného kritického až neobyvatelného stavu,“ doplnil místostarosta Petr Dostalík.

Radnice šetří, kde se dá. V loňském roce vyhlásila Program dobrovolných příspěvků na rozvoj sportu a činnost mládeže, místní developeři a harrachovští podnikatelé do něj od loňského května vložili více než dva miliony korun.