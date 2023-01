Mezi oběma exponovanými místy vznikne velkorysá, až šest metrů široká stezka. Přes letní sezonu ji budou moci využít pěší a cyklisté, v zimě bude upravována rolbou pro běžkaře. „Polská strana na projektu stezky již začala pracovat, má připraveny stromy ke kácení a mají hotovou předprojektovou dokumentaci. Nás to teprve čeká,“ poznamenal starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Na trase vzniknou i tři přemostění, dva na polské straně přes potok Mielnica (česky Milnice), jeden na české přes hlavní silniční tah. Nejpříhodnější místo přemostění na české straně se zatím hledá.

Uprostřed Harrachova roste nové centrum Karolína. Patronkou je známá tenistka

Stezka má z české strany kopírovat turistickou cestu známou jako stará celní. Ta ale končí pár metrů před hranicí, navíc se jedná o zanedbanou stezku, kde by rolba neprojela. Od bývalé celnice musí turisté jít pár set metrů po hlavní silnici. „Je to dost nebezpečné, koncentrace lidí a vozidel je tam v některých dnech enormní. Rozšířená stezka pěší odvede pryč ze silnice,“ přiblížila mluvčí harrachovské radnice Jana Veselá.

Harrachov i centrum Jakuszyce si od nové stezky slibují zvýšený zájem turistů. „Když se dozví, že z centra Harrachova lze do půl hodiny dojet do Jakuszyc, určitě je to navnadí. Také si umím představit, že polský návštěvník Jakuszyc se podívá k nám,“ vysvětlil Vašíček.

Největší projekt

Sportovní centrum Polana Jakuszycka bylo slavnostně otevřeno v září loňského roku za účasti předsedy polské vlády Mateusze Morawieckieho a ihned přilákalo zástupy profesionálních i amatérských sportovců a turistů. Jak by ne, centrum nabízí plavecký bazén, Muzeum sportu a turistiky, wellness centrum s posilovnou, tělocvičnu pro trénink volejbalistů a basketbalistů, 38 hotelových pokojů s hypoxickými komorami, hotel se 190 místy, konferenční a stravovací zařízení a podzemní parkoviště pro více než 140 aut. V okolí jsou nové cyklostezky, dráhy pro kolečkové brusle, běžecké a biatlonové trasy se střelnicí a fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Vše stálo více než 200 milionů polských zlotých, tedy v přepočtu více než jednu miliardu korun.

„Výstavba Dolnoslezského sportovního centra v Polaně Jakuszycka je největší infrastrukturní sportovní investicí v historii Dolního Slezska,“ sdělil maršálek Dolního Slezska Cezary Przybylski.

Za Harrachovem otevřeli sportovní areál za více než miliardu

Budou se tu pořádat i sportovní akce mezinárodního významu. Dokonce sem nemusíte své vybavení vozit. V Polaně Jakuszycka budou fungovat velké půjčovny lyží a kol. U centra budou zastavovat autobusy, nabízí ale i několik stovek parkovacích míst. Zastavovat tu budou i vlaky.

Do budoucna harrachovská radnice počítá i s tím, že v areálu bývalé celnice na samých hranicích s Polskem vznikne velký hotel. V současné době probíhají změny územního plánu tak, aby bylo území atraktivnější pro případného developera. „Musíme zvýšit procenta zastavitelnosti území tak, aby byly tyto budovy a pozemky v majetku města pro developera zajímavé,“ doplnil Vašíček.