V Harrachově začne platit karta se slevami. Stačí dobře zaparkovat.

Harrachov - ilustrační snímek. | Foto: Deník

Když letos v létě dorazíte do turisticky oblíbeného Harrachova a zaparkujete na centrálním parkovišti, zaplatíte dvě stě korun na celý den. Na oplátku ale dostanete výhody zelené Harrachov Card, díky které hodně ušetříte. Karta přináší slevy na vstupném do místních muzeí, na zdejší sportovní i kulturní akce, ale i do vybraných restaurací či půjčoven sportovních potřeb. Turista ale nepřijde zkrátka, ani když dojede na parkoviště pod zdejší lanovkou. Tady získá za stokorunové parkovné padesátikorunovou slevu na lanovku.