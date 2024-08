Už 20 týdnů uběhlo od doby, kdy se anglický kokršpaněl Vilda nešťastně zaběhl u Jizery na hranici s Polskem mezi Kořenovem a Harrachovem. Stalo se tak přesně v sobotu 30. března na Velikonoce. Tehdy nikdo neodhadoval, že bude pryč od majitelů skoro pět měsíců a že se stane snad nejhledanějším psem na severu republiky.

„Pomáhá nám spousta dobrovolníků a skvělých lidí. Jestli na každé negativní věci je něco pozitivního, tak v tomto příběhu je to skutečnost, že jsem poznala spoustu lidí se srdcem na pravém místě, kteří bez otálení nabídli pomoc. Za to nepřestávám být vděčná a dojímá mě to při každém kontaktu,“ popsala majitelka pejska Kristýna Bílá.

Po delší odmlce, kdy už rodina nedoufala, že Vildu už někdy uvidí, že si ho nejspíš někdo přivlastnil nebo že nežije, se zase objevily zprávy a nezávislá svědectví, že byl viděn a to na několika místech v oblasti Dolního Kořenova a Rokytnice a to zejména o víkendu 10. až 12. srpna.

Svědkové, kteří pejska zahlédli, shodně vypovídali a reagovali na Vildy fotky a videa. „Ano, přesně tak vypadal, tady chodil, ale nešel blíž, měl známku a červený obojek, jakmile jste se přiblížili, otočil se a utekl.“ To byly nejčastější komentáře. Stále se ale nepodařilo Vildu vyfotit, což by byl přímý důkaz, že je to určitě on. Další telefonát byl také ze soboty, kdy pán potkal Vildu jak běží u svodidel asi 200 metrů od čerpací stanice Robin Oil směr Rokytnice. Zastavil, snažil se ho nalákat do auta, ale pes utekl ze srázu ke korytu Jizery.

„Po poslední zmínce o běžícím kokršpanělovi v Horní Rokytnici mezi chalupami, což bylo v pondělí 12. srpna v dopoledních hodinách, jsme okamžitě zkontaktovali naši kamarádku, která se věnuje pettrailingu a od začátku nám pomáhá s hledáním Vildy. Stopa byla čerstvá a vlastně celých skoro 5 měsíců nezaznamenala se svým psem takový úspěšný výsledek. Pes šel po pachu Vildy více než přesvědčivě. To nám dalo sílu boj nevzdávat,“ vypověděla rodina Bílých.

„Pokud byste ho viděli, prosíme, okamžitě vyfotit a zkontaktovat nás. Pokud by byla šikovná příležitost ho odchytit, samozřejmě nic víc si nepřejeme, ale bude to těžké. Určitě ho nehonit, protože je plachý a chytit se už nenechá. Chová se už jako divoké nedůvěřivé zvíře“.

close info Zdroj: se souhlasem Kristýny Bílé zoom_in Hledá se Vilda.

Odměnu za odchyt nebo zprávu vedoucí přímo k nalezení rodina navýšena z původních deseti až na současných sedmdesát tisíc korun. „Ano, je to vyšší částka, ale důvod byl jednoduchý. Pokud by ho někdo měl už doma, byla by to motivace ho vrátit, kdyby mu to za menší obnos nestálo a přilnul by k němu. Je to člen rodiny, po kterém se nám stále moc stýská. Patří nám a určitě mu také chybíme. Prostě děláme maximum, abychom ho dostali za jakýchkoli okolností domů,“ vysvětlila Bílá.

„Pokud byste ho viděli, prosíme okamžitě vyfotit a zkontaktovat majitele. Určitě ho nehonit, protože je plachý a chytit se už nenechá."

Vilda je anglický kokršpaněl - modrý bělouš (barva černobílá), má černé uši, na hlavě bílý flek, puntíkovanou masku a packy. Na zádech má velký černý flek ve tvaru srdce a na pravém boku má dva velké černé fleky. V tuto dobu nemusí už vypadat jako na zveřejněných fotkách, může být špinavý, přerostlé chlupy, zkrátka pes bez domova. Kokršpaněl Vilda není agresivní, není důvod se ho bát. Nekouše, ale může být vystresovaný a určitě už nepůjde k lidem na zavolání. Těžko vědět, co všechno za tak dlouhou dobu přižil.

Kdo by měl jakékoli poznatky o Vildovi, i zdánlivě nepodstatné, nejisté, nechť kontaktuje rodinu na telefonních číslech 603 106 771 a 776 553 472 nebo na mailu kristynbila@gmail.com. Kdykoliv!

