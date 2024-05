Kaple Sv. Alžběty v Harrachově bude po letech usilovné práce plně zrekonstruovaná. Vrátí se do ní vzácný zrcadlový oltář, který je od března v péči restaurátorů. Kaple bude 4. srpna slavnostně vysvěcena. Stojí před harrachovskou sklárnou a její nasvícené vitráže vítají všechny návštěvníky, kteří do Harrachova přijíždějí.

Letní festivaly míří také do Harrachova. Nebude chybět Keltská noc na doskočišti mamutího můstku, a to v termínu 8. až 10. srpna. V areálu koupaliště Zákoutí se chystá první ročník punkového festivalu, a to 27. července. V polovině srpna vystoupí v Harrachově Eva Farná.

V oblasti sportu čekají Harrachov v létě dvě významnější akce. Opět se k nám vrátí Mistrovství České republiky v závodu horských kol, a to 19. až 21. července. Závěr léta bude patřit skokanům v oblíbeném Kaml Cupu 30. až 31. srpna.

Kantorova vila v Jablonci otevře své dveře. Představí tu návrhy rekonstrukce

Po celé léto mohou návštěvníci Harrachova navštěvovat promítání letního kina a účastnit se akcí na Zubačce. Těch je přes léto celkem pět. Čeká nás Den Zubačky, Sobota na Zubačce, Za pohádkou na Zubačce, Modelová sobota na Zubačce i Borůvková sobota na Zubačce.

Od konce května bude návštěvníkům k dispozici lanová dráha na Čertovu horu v denním provozu, a to od 8 do 17 hodin. Jedna jízda stojí 150,- korun, zpáteční 250. „Z vrcholu Čertovy hory je možné vyrazit na celodenní hřebenové túry po Krkonoších, nebo kratší výlety a procházky," doplnila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá. Seznam cest a stezekje na webu harrachovcard.cz, a to včetně map a detailního popisu terénu. Z Harrachova vyjíždí také páteřní linka krkonošských cyklobusů, kdy je možné dopravit se pohodlně až do východních Krkonoš a vrátit se zpět na kole. Na kole mohou cyklisté bezproblémově dojet také do Jizerských hor, nebo polských Krkonoš.

