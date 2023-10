Deset světových rekordmanů, 14 mistrů světa, 18 olympijských medailistů. A další legendy skoků a letů na lyžích. Jména jako Severin Freund, Hubert Neuper a Adam Malysz. Dále Jakub Janda, Pavel Ploc nebo Jaroslav Sakala. Ti všichni a mnozí další dorazí v sobotu 14. října do Harrachova, aby symbolicky podpořili snahy o rekonstrukci největšího můstku zdejšího skokanského areálu, takzvaného mamuta.

Mamutí můstek v Harrachově dnes. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Ve 13 hodin mohou zájemci všechny legendy potkat u můstku, pohovořit s nimi, nechat si podepsat fotografie a suvenýry. Oficiálním názvem akce je Mezinárodní setkání legendárních letců na lyžích na Čertově hoře v Harrachově a pořádá ji Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov (LTBK). Ten se dlouhodobě stará o stav místních skokanských areálů.

„Všichni přijedou podpořit obnovu letů na lyžích na Čerťáku, veřejnou sbírku a návrat světových pohárů do Harrachova. Budou vzpomínat na úžasné chvíle, které zde prožili. Můžete se s nimi vyfotit, popovídat si i získat autogram,“ pozval předseda LTBK Josef Slavík.

Rekonstrukce mamutího můstku je stále v nedohlednu. I když se podařilo spolku zrekonstruovat menší můstky, ty velké na svou novou šanci teprve čekají. Dobrou zprávou je, že druhý největší můstek areálu má být už v roce 2025 připravený na skoky. „Pokud nespadne meteorit, na jaře příštího roku začne rekonstrukce tohoto můstku. První skoky by se tu měly uskutečnit v první polovině roku 2025,“ přiblížil harrachovský místostarosta Tomáš Ploc.

Žalostný pohled i nová naděje. Harrachov se do dvou let vrátí na skokanskou mapu

Rekonstrukce má stát celkem 40 milionů korun, z harrachovské radnice na ni půjde deset milionů. „Chceme upravit profil můstku, zprovoznit stopu a lanovku,“ přiblížil nejbližší plány starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Zájem o konání mezinárodních závodů v Harrachově má i svět. „Tenhle můstek ve své době předběhl svým profilem dobu. To si uvědomují i ve vedení Mezinárodní lyžařské federace, které by sem ráda vrátila Světový pohár,“ popsal Slavík.

Světový pohár?

Ještě než se na zrekonstruovaný můstek, který skokanům dovolí doletět až na značku 180 metrů, vrátí světová elita, musí se uskutečnit Kontinentální pohár. Ten je jen stupínek od skokanské lyžařské špičky. „Je to podmínka Mezinárodní lyžařské federace, ale i toto je dobrá zpráva a svědčí to o tom, že s námi federace počítá a Harrachov se za dva roky opět vrátí do kolotoče jejího kalendáře,“ prohlásil Ploc.

Harrachov vyjednává se sousedícím polským vojvodstvím Dolní Slezsko společnou sportovní akci. V minulém roce totiž jen kousek za hranicemi otevřeli Poláci obří areál pro běžecké lyžování nebo biatlon. „Na polské straně by se mohlo běhat, u nás skákat. Ta myšlenka je velmi zajímavá,“ dodal Vašíček.

Mamutí můstek v Harrachově těsně po dokončení.Zdroj: Jaroslav TučekHISTORIE HARRACHOVSKÝCH MŮSTKŮ



První můstky se v Harrachově díky příznivým podmínkám objevily už ve 20. letech minulého století. „Za mlada sem jezdíval skákat i můj děda,“ zavzpomínala bývalá starostka Eva Zbrojová.



V roce 1920 byl postaven na úpatí Čerťáku první můstek s umělým nájezdem v Čechách, v roce 1922 vyrostl můstek na Ptačinci.



V roce 1956 byl dán do provozu první můstek s umělou hmotou v republice.



Výstavba mamutího můstku začala v roce 1977. Můstek projektoval švýcarský odborník H. H. Gasser. Na projektu se podílel i domácí stavitel můstků Miloslav Bělonožník, sám někdejší legendární skokan. Můstek prošel první zkouškou v roce 1980 a prvním Mistrovstvím světa v roce 1983.



Mamutí můstek na Čertově hoře je jedním z pěti mamutích můstků na světě. Ale je také jediný z mamutích můstků, které čekají na rekonstrukci. Na zbylých čtyřech v Kulmu, Planici, Vikersundu a Oberstdorfu se pravidelně pořádají lety na lyžích.



Rekord můstku 214,5 metru drží finský skokan Matti Hautamäki z 9. března 2002 a společně s ním rakouský skokan Thomas Morgenstern, který ho skočil 9. ledna 2011. Nejdelší skok 220 metrů skočil Jurij Tepeš ze Slovinska 2. března 2013 s pádem, což je tedy neoficiální rekord.

