Místní zastupitelé pro udržení a dokonce přitáhnutí nových potencionálních obyvatel vymysleli a schválili nový projekt. Jde o soubor opatření, aby se odliv obyvatel zastavil, v lepším případě, aby přitáhl ty nové.

Projekt nabízí mnohé. „Mladým rodinám by za specifických podmínek byly prodány některé městské pozemky pro výstavbu rodinných domků,“ přiblížil první místostarosta Tomáš Vašíček.

Žádat o to mohou manželé trvale žijící v Harrachově, ve věku do 40 let. Přednost budou mít rodiny, jejichž děti navštěvují harrachovskou školu či školku. „Kupující se musí zavázat, že provede stavbu pro vlastní potřebu v souladu s územním plánem, nebude možné stavbu pronajímat ani v něm provozovat služby,“ vysvětlil Vašíček. Další limity se týkají platby za pozemek a termínu výstavby nebo dokončení nebo limitů na přepis nemovitosti na další osobu.

Vstříc vychází radnice i podnikatelům. „Vyklidili jsme nevyužívané městské nemovitosti a nabídli jsme nájem mladým harrachovským podnikatelům. Pro město to je výhodné z hlediska ekonomiky hned dvakrát, získáme nájemné a podnikatelé, kteří byli na odchodu, zůstávají, přičemž je zřejmé, že někteří budou moci pracovat i pro město,“ doplnil místostarosta.

Nové učitelky i pediatr

Radnice se snaží nalákat nové obyvatele aktivně i v dalších oblastech. „Podařilo se nám získat dvě nové učitelky, což bylo skoro nemožné. Udělali jsme to skrze pobídky, nabídli jsme padesátitisícový náborový příspěvek, byt a spousty dalších výhod. Přistěhují se sem tedy dvě nové rodiny, které si tu přihlásí trvalé bydliště. Zároveň věříme, že se škola posune kvalitativně kupředu,“ popsal Vašíček.

Kromě školy se rozroste i lékařské zabezpečení ve městě. „Podařilo se nám sehnat pro Harrachov nového praktického lékaře i pediatra,“ upřesnil starosta Harrachova Jaroslav Čech. I on vnímá odchody obyvatel nelibě. „Úbytek teď není tak velký jako před lety, ale je,“ potvrdil. Český statistický úřad za rok 2017 evidoval, že relativně nejvíce obyvatel ubylo v Libereckém kraji právě v Harrachově (mínus 24,2 osob na 1 000 obyvatel).

Radnice chce i revidovat územní plán tak, aby vznikaly další pracovní příležitosti. „Aby lidi měli práci a chtěli tady zůstat žít, aby Harrachov bylo živé, pulzující město. Zároveň ale nechceme připustit výstavbu nesmyslných a hyzdících objektů, to v žádném případě,“ doplnil Vašíček.

Harrachov přitom trochu v kontrastu s úbytkem obyvatel eviduje nižší nájemné v městských bytech než obce v okolí. „Máme nejnižší nájmy v celém mikroregionu Tanvaldsko, což je vzhledem k atraktivitě města paradoxní. Budeme tedy nájmy zvedat. Nejsou tu ale moc vysoké platy, velká část obyvatel je zaměstnána jako kuchaři, číšníci, skláři, musí to tedy proběhnout citlivě,“ uzavřel starosta.