Rekord druhého největšího skokanského můstku v Harrachově drží Rakušan Martin Koch. V roce 2004 tady dolétl na metu 151 metrů. Můstek je ale skoro 15 let uzavřený a jen lehce udržovaný. Menší bratříček legendárního mamuta se už na jaře tohoto roku začne oblékat do nového kabátu, protože už v roce 2025 se chce Harrachov ucházet o závody Kontinentálního a Světového poháru. A skokani by pak na upraveném můstku mohli skákat až 180 metrů.

Také to ovšem znamená to, že mamutí můstek, jeden z pěti na celém světě, přijde na řadu zřejmě až v roce 2031. „Postupujeme po menších krůčcích, ale stabilně. Nejprve chceme Harrachov vrátit do kalendáře Světového poháru ve skocích,“ vysvětlil starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Mamutí můstek tak zůstal zatím stranou smělých harrachovských plánů. „Tady zatím žádné konkrétní datum nemáme. Pokud by se ale podařilo dovézt k nám mistrovství světa, doufáme, že by se probudil i stát a významně zainvestoval do Národního sportovního centra a tím i do rekonstrukce mamutího můstku,“ poznamenal Vašíček.

Okraj Turnova se promění, v Sobotecké vyrostou byty i moderní budova vědců

Rekonstrukce velkého můstku s označením K 120 bude stát kolem 40 milionů korun. Menší část, 17 milionů korun přislíbil Liberecký kraj, zbytek jde za spolkem Klasický areál Harrachov (KAH), jehož součástí je i samotné město.

„Věříme, že podstatnou část financí získáme z dotací Národní sportovní agentury. Na jaře se začne stavět,“ doplnil Vašíček, zároveň nový předseda KAH.

Ve společnosti mají podíly kromě města ještě obecně prospěšná společnost Areál skokanských můstků založená spolkem Lyžařský a turistický Bucharův klub a Svaz lyžařů ČR (ten má i funkci revizora), naopak strukturu opustil Český olympijský výbor.

Na návrat Světového poháru ve skocích se od roku 2011 těší i sami skokani. „Po letech, kdy se tady v areálu nic nedělo a můstky alespoň částečně fungovaly jen díky iniciativě Bucharova spolku, se nám konečně společnými silami podařilo areál v Harrachově rozpohybovat,“ popsal prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Známe základní školy na Semilsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Jakub Janda skákal a létal v harrachovském skokanském areálu doslova desítky let. Naskočil tady poprvé do Světového poháru. Po skončení závodní kariéry se stal poslancem Parlamentu ČR a pak na čas i předsedou skokanské části Českého svazu lyžařů. „Tak unikátní sněhové podmínky a technické vybavení jako má harrachovský areál žádný jiný můstek u nás nemá. Konečně se blýská na lepší časy,“ popsal Janda, mimo jiné vítěz Světového poháru sezony 2005/2006.

Rekonstrukce velkého můstku změní jeho vlastnosti. „Profil stávajícího můstku se lehce pozmění tak, že se z něj dá skočit dále. Bude to první můstek s tímto profilem na světě,“ poznamenal Vašíček.

Můstek tak získá označení HS 162 a nové rekordy by se měly pohybovat kolem hranice 180 metrů.

Podél můstku by měly vzniknout protivětrné clony. Nahoře má vzniknout nové zázemí pro skokany, dole potom věž pro rozhodčí a tribuny.

Budeme u vás rychleji, slibují hasiči i záchranáři. V Turnově vznikne centrum

O první Kontinentální a Světový pohár se bude Harrachov ucházet v roce 2025. „Dále chceme rekonstruovat areálu malých skokanských můstků v Harrachově, zejména K 90 a celé úsilí bychom rádi završili společnou kandidaturou s Poláky na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování,“ dodal Vašíček.

To by mohlo být v roce 2031 a Harrachov by ho rád pořádal s nedalekými polskými Jakuszycemi. Polské sportovní centrum Polana Jakuszyce je moderním svatostánkem především pro běžecké lyžování, Harrachov pro skoky na lyžích a Krkonoše také skýtají velké množství sjezdovek.

Sportovní centrum Polana Jakuszycka Poláci slavnostně otevřeli v září 2022 za účasti tehdejšího předsedy polské vlády Mateusze Morawieckieho a ihned přilákalo zástupy profesionálních i amatérských sportovců a turistů. Centrum nabízí plavecký bazén, Muzeum sportu a turistiky, wellness centrum s posilovnou, tělocvičnu pro trénink volejbalistů a basketbalistů, 38 hotelových pokojů s hypoxickými komorami, hotel se 190 místy, konferenční a stravovací zařízení a podzemní parkoviště pro více než 140 aut.

Elektromobilita v hromadné dopravě dorazila i do ulic Jablonce

V okolí jsou nové cyklostezky, dráhy pro kolečkové brusle, běžecké a biatlonové trasy se střelnicí a fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Vše stálo více než 200 milionů polských zlotých, tedy v přepočtu více než jednu miliardu korun.

„Výstavba Dolnoslezského sportovního centra v Polaně Jakuszycka je největší infrastrukturní sportovní investicí v historii Dolního Slezska,“ sdělil maršálek vojvodství (obdoba krajů v České republice) Dolní Slezsko Cezary Przybylski.

Mohlo by vás zajímat: Jak vyzrát na počasí? Musí se přizpůsobit člověk, říká šéf Skiareálu Harrachov