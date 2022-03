„Do konce roku 2022 by se měla ze sponzorských peněz koupit nová rolba na opravu běžeckých tratí. V lednu 2022 poprvé sponzorské dary přispěly k financování místních sportovních klubů. Smlouva se sponzorem vůči tomuto účelu je uzavřena na čtyři roky,” upřesnil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Mezi sponzory patří místní podnikatelé, developeři a majitelé apartmánových domů. „Spolupráci se sponzory navazujeme na základě dobrých vztahů, jestliže tu u nás působí a rozvíjí své podnikání, patří k dobrým mravům zapojit se také do aktivit města. Přirovnávám to k tomu, když jde dítě podnikatele do školy a rodiče pak pomohou nakoupit pomůcky, zaplatí interaktivní tabule nebo nakoupí míče pro fotbalový klub,” popsal Vašíček. Smlouvy se sponzory pak město Harrachov uzavírá jako darovací smlouvy, a to vůči konkrétnímu účelu.

Zdroj: DeníkPeníze od sponzorů pomáhají harrachovskému rozpočtu. Spolupráce se začala navazovat na jaře 2020 placením za svoz odpadu. Harrachov je horským resortem, kde počet turistů v sezoně až několikanásobně převyšuje počet stálých obyvatel. „V některých měsících jsou náklady na svoz odpadu až desetkrát vyšší, než připadá na počet stálých obyvatel Harrachova. Na jaře 2020 dalo vedení Harrachova majitelům apartmánových domů a pensionů příležitost zapojit se do dobrovolného placení za odpady,” upřesnil další místostarosta Petr Dostalík.

Se zájemci město uzavřelo smlouvu o využívání systému zavedeného obcí – nakládání se separovanými složkami produkovaného odpadu. V roce 2021 bylo na základě těchto smluv vybráno celkem 214 tisíc korun. Takto vybrané peníze pak putují zpět do rozpočtu města a snižují tak deficit za likvidaci odpadu.

Místní podnikatelé darovali například skříňky do místní školy. Často se také zapojují do harrachovských akcí bez nároku na honorář. Poskytnou například zaměstnance, občerstvení a další služby pro akce organizované Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově. „Spolupráce si velice ceníme a upřímně doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech,” doplnil starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Největší částky pochází od developerů, 1,5 milionů korun tak město získalo na pořízení rolby, 450 tisíc na sport a stejnou sumu na rekonstrukci kapličky sv. Alžběty. „Do dvou let by na základě dohody s dalším developerem mělo vzniknout nové parkoviště,“ doplnila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.