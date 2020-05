V něm jde o nedořešenou privatizaci podniku Crystalex z 90. let minulého století. Stát po městě soudně vymáhá skoro 19 milionů korun. Radnice se obává, že město by po ukončení procesu mohlo platit výrazně více, proto s resortem začala jednat.

Jednání potvrdilo i ministerstvo. „Mezi ministerstvem a městem probíhá zatím neformální komunikace o možnostech narovnání, konkrétní návrh zatím není na stole,“ uvedl pro ČTK mluvčí resortu Jakub Vintrlík.

Komu patří byty

Nevyřešené zůstává vlastnické právo ke třem bytovým domům na Klondajku s 26 byty, k polovině Panského domu a k největší sbírce skla v České republice. Byty přitom město pronajímá. Žijí tu převážně senioři, ale i několik rodin s dětmi. „Byli jsme překvapeni, když nás radnice oslovila s tím, že si máme byty koupit. Něco nám navrhli, cena se zdá docela pěkná, přesto na to někteří nemají,“ popsala jedna z obyvatelek domu.

Radnice nájemníkům nabídla prodej bytů v cenovém rozmezí 700 tisíc až 1,2 milionu korun. Byty jsou veliké, ty největší mají dispozici 5 + 1 a přesahují sto metrů čtverečních. „Máme srovnání, stejný byt v jiném domě na Klondajku nabízí realitní kancelář za skoro šest milionů korun,“ přiblížil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. Zbylé čtyři byty si chce město nechat ve svém vlastnictví. Mělo by se stát členem sdružení vlastníků a z bytů by vybíralo nájemné.

Pozůstatky privatizace dřívějšího národního podniku Crystalex působí městu s 1 300 obyvateli problémy řadu let. V roce 2010 po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dokonce hrozilo, že bude muset zaplatit firmě J. F. Brokers pohledávku 100 milionů korun.

Soud tehdy dospěl k závěru, že radnice v roce 1993 převzala spolu s rozestavěnými domy, sbírkou skla a sklářským muzeem i závazek 16,8 milionu, který se postupně úroky a penále zvýšil na 100 milionů. Radnice od začátku tuto pohledávku vymáhanou soukromou firmou zpochybňovala a u soudů nakonec uspěla, platit nemusela nic. Teď semilský soud řeší novou žalobu státu o určení vlastnického práva k uvedenému majetku.

Harrachov přežívá poslední léta se záporným rozpočtem, letos se schodkem čtyři a půl milionu korun. Investovat město v podstatě nemůže, je předlužené.

Stále splácí dluhy za čerpací stanici, půjčku na přestavbu bývalého internátu na dům s pečovatelskou službou a prohraný spor se společností Auditas. Soud loni Harrachovu poručil zaplatit 11 milionů korun. Tento závazek města se objevil v roce 2010, kdy se město soudilo kvůli stomilionovému dluhu, který měl na město přejít po privatizaci skláren Crystalex.

Bývalé vedení radnice si muselo půjčit dalších šest milionů korun. „Jsme v takovém postavení, že banka nám nepůjčí už ani korunu. Proto se budeme snažit domluvit se jak s ministerstvem, tak s obyvateli dotčených bytů,“ doplnil starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Radnice chce ze svízelné situace s dluhy co nejdříve vybřednout. Pro obyvatele to ale bude znamenat zvýšení nájemného v městských bytech nebo zavedení plateb za svoz komunálního odpadu. Omezit se má provoz zdejšího radničního zpravodaje, město chce ušetřit i na službách. Z plánů na letošní rok byl vyškrtnut nákup automobilu na rozvoz obědů. Vzrůst by měly poplatky z cestovního ruchu.