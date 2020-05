Někde se rozhodli dokonce točit reportáže. Město Harrachov teď natáčení a prezentaci pozvedlo na další „level“. Spustilo svou televizi Harr TV. Lidé ji mohou sledovat na internetovém kanálu YouTube.

Televize odvysílá premiéru zpravodajské relace jednou za čtrnáct dní. Mluvčí radnice Hana Veselá coby moderátorka pořadu představuje aktuální dění ve městě a nejbližším okolí. „Ke vzniku Harr TV nás inspirovala jiná města, která provozují internetovou televizi. Posledním impulzem bylo vysílání města Desné, které přenáší informace občanům taktéž prostřednictvím internetové televize,“ přiblížila Veselá.

Vysílání Harr TV přitom není jen šňůrou reportáží, moderátor natáčí ve virtuálním studiu, které působí až profesionálním dojmem. Internetová televize přinesla mimo jiné i hodinový pořad 9 otázek Hany Veselé, kde vedení města vysvětluje kauzy táhnoucí se Harrachovem několik let. Třeba spor města s bývalým právníkem radnice a dnešním místostarostou Tomáš Vašíčkem.

Televize má sloužit i k propagaci města, okolní přírody, místních podnikatelů, jako průvodce pro turisty a podobně. Měla by poukazovat na zajímavá místa, zajímavé události, zajímavé lidi a na vše, co by mohlo zajímat všechny, kteří jsou nebo chtějí být v kontaktu s městem Harrachovem. Radnice má s Harr TV velké plány.

„Plánujeme, a je to projednáno se školou, vznik dětské školní redakce. Ve spojení s fotokroužkem by školáci sami natáčeli zprávy o dění ve škole, školce, sportovních, uměleckých, studijních či jiných úspěších i svých spolužáků a o dění ve škole a školce obecně,“ poodhalil starosta města Jaroslav Čech. Do budoucna mají být osloveni se vstupy místní obyvatelé, sportovci, podnikatelé, ale i zaměstnanci města a Sportovní areál.

Televize má sloužit k pozitivní propagaci města, popřípadě má být umožněna i reklama pro podnikatele v rámci vysílání. „Plánujeme, aby součástí byly i spoty týkající se okolní přírody a krajiny, krás Krkonoš, Jizerských hor a blízkého Polska,“ doplnil Čech.

Strukturované reportáže z akcí na území města natáčí i radnice v nedaleké Desné. První spot se objevil na začátku roku 2018. Město nabízí desítky reportáží z mnoha odvětví společenského života, ale i komunální politiky.

Na svém infokanálu pracují i Koberovy

Mezi další obce a města v okolí, která nahrávají a na internetu zveřejňují alespoň záznamy z jednání zastupitelstva, patří Semily, Železný Brod, Tanvald nebo Jablonec nad Nisou. Na svém infokanálu v rámci místní kabelové televize pracují v obci Koberovy. „Tuto službu můžeme poskytovat díky smlouvám s provozovatelem,“ vysvětlil starosta obce Jindřich Kvapil.

S tak komplexním vysíláním, jakým nyní disponuje Harr TV, se však obyvatelé měst dosud nesetkali. Pokud harrachovská radnice dotáhne záměry s televizí do konce, předskočí okolní města o další velký krok.