Virtuální prohlídku doplňují užitečné informace a zajímavosti o stanici. Popisuje obrazově i textově mobilní požární techniku, kterou hasiči používají na různé typy událostí. Součástí je i mapa zásahového obvodu stanice.

„Vše je doplněno fotografiemi, které přibližují každodenní život hasičů v prostorách stanice a mnoho dalšího. Návštěvníci mohou zhlédnout také dvě krátká videa, která například zachycují, jak vypadá výjezd jednotky od vyhlášení poplachu až po opuštění stanice,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Panoramatické koule

Fotograf pořídil sférické 360° fotografie, kterými zachytil prostor kolem sebe. Pomocí softwaru je následně tvůrci propojili s dalšími fotkami a daty do panoramatických koulí a pak v jednu velkou virtuální prohlídku. „Na stanicích je na práci docela klid, tedy pokud vám při focení nevyjede polovina aut z garáže k zásahu,“ přiblížili hasiči Miloš Jakubík a Marek Pěkný, kteří se na vytvoření virtuální prohlídky podíleli.

„Nejhorší na tom je, že to, že máte něco nafoceno špatně, nezjistíte hned, ale až když vám jednotlivé fotky nejdou správně v programu sešít do panoramatické koule. Učíme se a učíme. Většinou na to padnou večery, někdy i víkendy,“ podotkl Jakubík.

Následovat by měla virtuální prohlídka další stanice v kraji. „O jakou půjde, zatím nechceme prozrazovat. V podobném duchu bychom chtěli představit také novou techniku nebo výcvikové polygony,“ přiblížil zástupce ředitele HZS LK Jan Málek. Prohlídku lze najít na webu hasičů ZDE.