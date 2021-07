Konvoj 50 hasičů s pomocí pro postižené oblasti vyrazil z liberecké základny na Moravu v pátek 25. června v 18 hodin. „Krajský sbor vyslal na území Jihomoravského kraje i členy kynologické záchranné skupiny a statika,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Jakub Sucharda. Z Liberce vyjel i nákladní evakuační automobil, který na místo přivezl materiální humanitární pomoc. Jednalo se hlavně o potřebné fošny, prkna, latě a hřebíky.

Liberečtí hasiči zasahují v Mikulčicích. V sobotu ráno se spolu s dalšími hasiči i vojáky z celé republiky pustili do odklízení trosek. „Provádíme likvidační práce, zakrývání střech a úklid všeho, co je potřeba. Nálada v týmu je dobrá a zatím vše zvládáme přesně tak, jak se od nás očekává,“ vzkázali líšenští hasiči domů.

Podobné tempo nasadili i v neděli ráno. Jen vstát, nasnídat se, natřít krémem proti sluníčku a znovu hurá do práce. S přestávkami do večera. Profesionální hasiči a jejich dobrovolní parťáci z Jilemnice, Dětřichova, Rokytnice nad Jizerou, Hrádku nad Nisou, Stráže pod Ralskem, Frýdlantu, Raspenavy, Líšného a České Lípy – Dobranova znovu celý den zakrývali poškozené střechy plachtami, opravovali, odklízeli trosky, řezali větve i konstrukce stejně jako spousta dalších jednotek ve všech sektorech. Vyprošťovací automobil i nosič kontejnerů byl neustále v permanenci.

Sami dobrovolní hasiči se spontánně rozhodli, že nebudou posílat žádnou fotodokumentaci. „ A to vzhledem k vážné situaci v postižené oblasti,“ doplnil Šilhán. V obcích Libereckého kraje zatím probíhají sběry humanitární pomoci. Třeba v Dětřichově kromě kosmetiky a drogerie vybírají od pondělí 28. června i granule či konzervy pro domácí mazlíčky. Nezahálejí ani v Líšném

„Jdeme do toho zase společně. Budu celé pondělí od 8 do 18 hodin přijímat materiál v Jiráskově lidové knihovně. Je to nahonem, pak se uvidí, co dále,“ doplnil starosta Líšného Jiří Mikeš.

V pátek odstartovala sbírka v Malé Skále. „Momentálně je nejvíce potřebné jednoduché ženijní nářadí, jako jsou lopaty, smetáky, kolečka, pily, sekery, hrábě, krumpáče, palice a podobně. Dále zakrývací plachty, hřebíky, provazy, dráty a jiný spojovací materiál. Balená voda, hygienické potřeby nebo úklidové prostředky,“ přiblížil starosta Malé Skály Michal Rezler.

Pomoc Moravě

Peněžní dary mohou zájemci posílat skrze již existující transparentní účty nadací, např. Nadace Via, Diecézní charita Brno, Nadační fond Českého červeného kříže a další.

Rada kraje v pátek 25. června schválila 5milionovou finanční pomoc pro jižní Moravu.