Ale hlavně, centrum bude stát v místě, odkud se dá rychle dostat na dálnici a rychlostní silnici. „Význam bude mít nové centrum IZS hlavně pro zásahy na dálnici I/10 a silnici na Liberec, kam se záchranářská vozidla dostanou z jednoho místa během chvilky,“ poznamenal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Všechny sbory IZS mají své stanice přímo v Turnově, čas dojezdů do spádových obcí se tak vybudováním centra sníží jen v minutách. „Počítám, že u nás by mohli být třeba hasiči o pět minut dříve, sanita od současného stanoviště v turnovské nemocnici tak o dvě minuty,“ sdělila starostka obce Jenišovice Alena Serbousková.

„U nás by nové centrum mohlo snížilo dojezd třeba zdravotníků o nějakou tu minutu,“ doplnil starosta Malé Skály Michal Rezler.

Stavba nového centra spolkne cirka 300 milionů. O platbu se má podělit Liberecký kraj se státem, když ministerstvo vnitra poskytne 110 milionů. K areálu by město Turnov připojit i základnu pro zdejší dobrovolné hasiče.

„Potřeba nového výjezdového centra je evidentní. Záchranná služba i hasiči jsou nyní v Turnově v nevyhovujících prostorách a policie zde plánuje vybudování dálničního oddělení. Kromě toho se z místa, kde je výjezdové centrum naplánované, zkrátí i výjezdové doby,“ přiblížil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Projekt se připravuje už šest let. Již v roce 2017 podepsal Liberecký kraj smlouvu o spolupráci s krajskými hasiči a zdravotníky, ke které se poté přidalo i krajské policejní ředitelství a město Turnov. „Celá akce byla vyvolána ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, který chtěl vyřešit svoji tíživou situaci s hasičskou stanicí v Turnově. Ta se nachází v zátopové zóně Jizery a již v případě menších, například pětiletých, povodní je hasičská stanice odříznuta od komunikací,“ popsal starosta Turnova Tomáš Hocke.

V praxi to v případě povodňové předpovědi vždy obnášelo stěhování do prostor požární zbrojnice dobrovolných hasičů. „Již v případě menších povodní je hasičská stanice odříznuta od komunikací,“ popsala Lucie Hložková z HZS LK.

Profesionální hasiči počítají v případě výstavby centra s maximálním počtem 11 příslušníků na směnu. Součástí budovy budou garáže pro mobilní požární techniku, mycí box v samostatné části, věž na sušení hadic a venkovní hřiště pro fyzickou přípravu.

Uvnitř budovy budou například špinavé a čisté šatny, kuchyň, učebna pro odbornou přípravu, místnost, posilovna a další. Budova bude dominantou areálu zejména díky své velikosti a poloze ke komunikaci I/10.

Budova Zdravotnické záchranné služby je plánována pro 10 zaměstnanců a 4 výjezdová vozidla. V budově Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je počítáno s 21 zaměstnanci a 4 vozidly pro oddělení dálniční policie.

Kraj chce výměnou za výstavbu nového centra získat opuštěné objekty vlastněné profesionálními hasiči. „Konkrétně se jedná o budovu bývalého Skloexportu v Liberci, současnou stanici turnovských hasičů a bývalou hygienickou stanici v České Lípě. Tyto objekty bychom měli převzít do svého majetku. Nově vzniknuvší integrované výjezdové centrum bude mít ve vlastnictví Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,“ upřesnil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

Do budoucna by se do nového areálu na Vesecku, který má být hotový v roce 2026, měla přestěhovat i jednotka dobrovolných hasičů, která sídlí v Daliměřicích, kde je její umístění z mnoha důvodů již delší dobu nevyhovující.

U centra na Vesecku má také vyrůst prodejní centrum pro dům a zahradu společnosti DEKINVEST. Už letos se zde začalo s výstavbou vodohospodářských sítí, vlastní prodejní objekt by měl začít vyrůstat v příštím roce.

