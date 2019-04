„Vyhláškou reagujeme na závazné rozhodnutí místního referenda, které se konalo v lednu 2018. Obyvatelé města rozhodli, že v našem městě hrací automaty nechtějí,“ vysvětlil jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO).

Završilo se tak úsilí lidí sdružených v občanském sdružení Jablonec bez hazardu, kteří za město bez heren bojovalo několik let.

Během diskuze kolem nové vyhlášky se ale objevil protinávrh. Jeden ze členů sdružení a jablonecký zastupitel Jakub Macek (Společně pro Jablonec) požadoval, aby hrací automaty zmizely z města ještě dříve, a to k 1. červnu letošního roku. „Aby zákaz platil co nejdříve,“ vysvětlil Macek.

Opozice ovšem návrh rozcupovala. „Považuji tento návrh za zcela formální, je jasné, že nebude přijat,“ reagoval zastupitel Vít Němeček (ODS).

Podle tajemníka jabloneckého magistrátu Marka Řeháčka by totiž mohli provozovatelé kasin ve městě v případě urychleného zákazu požadovat jisté odškodné. „Bez tohoto rizika to rozhodně není. Proto urychlení zákazu nedoporučujeme, minimálně v otázce žalob na město. Jiná otázka je, jak by byly žaloby úspěšné,“ popsal tajemník magistrátu.

Opozice napadla i fakt, že město zaplatilo za referendum 1,3 milionu korun a po přijetí zkrácení doby fungování heren by mohlo zaplatit další velké peníze. Pozměňovací návrh na posunutí doby zákazu hracích automatů pak hlasováním neprošel.

Jaké ale bylo překvapení, když o jeden hlas v prvním hlasování neprošel ani původní návrh vyhlášky. To když se náměstek primátora Štěpán Matek (Společně pro Jablonec) „uklikl“ se zápornou odpovědí. Druhé hlasování už proběhlo v pořádku. „Omlouvám se, sáhl jsem po prvním knoflíku. Stává se mi to jednou, maximálně dvakrát za volební období,“ pousmál se Matek.

Ve městě je šest kasin z původních jedenácti, čtyři v mezičase od referenda o hazardu svou činnost ukončilo, páté zavírá v těchto dnech.

Pro a proti

Závislost na hracích automatech se stala ve společnosti velkým tématem. Na jedné straně smutné osudy gamblerů a jejich rodin, na druhé nezanedbatelné příjmy do rozpočtů samospráv. „Přestože na základě této vyhlášky městský rozpočet přijde o nezanedbatelný zdroj příjmů, každý lidský osud, který se díky zákazu hracích automatů podaří změnit k lepšímu, za to jednoznačně stojí,“ uvedl Kroupa.

Městské zastupitelstvo v Jablonci schválilo už v roce 2011 vyhlášku, která měla ukončit provoz všech heren a kasin k 1. lednu 2015. V červnu 2015 ale novela vyhlášky hazard opět povolila. Tehdejší vedení magistrátu v čele s ODS to zdůvodnilo tím, že nulová tolerance není řešením a vede k obcházení zákona a vzniku nelegálních heren.

Místní referendum, v němž lidé rozhodovali o existenci hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech, se uskutečnilo 12. a 13. ledna 2018. K urnám se dostavilo 14 192 oprávněných voličů. Pro zákaz hracích automatů se vyslovilo 12 482 Jablonečanů.