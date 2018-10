Hedvika Mikešová oprášila dovednost babiček a háčkuje kulichy

Liberecký kraj – Co je nejdůležitější součástí zimního outfitu? No přece hřejivá a v ideálním případě i stylová čepice, která zaujme na první pohled. Ruční výrobě kulichů se ve svém volném čase věnuje i 32letá Hedvika Mikešová z Rádla společně s maminkou. „Každý kulíšek POM POM projde našima rukama s péčí a láskou,“ říká tvůrkyně.

Jak se zrodily kulíšky POM POM?

V roce 2013 jsem pracovala na manažerské pozici v internetové agentuře, ale práce mě nenaplňovala. Ze dne na den jsem se rozhodla skončit a vlastně vůbec nevěděla, co dál. Po večerech jsem seděla u Youtube a oprašovala zbytky háčkovacích technik, které mě kdysi naučily mamka s babičkou. Tenkrát jsem smolila dečky pro barbíny a vše další, co mělo tvar čtverce či obdélníku, víc jsem neuměla. Bylo to po letech trápení, ještě mám někde schované první výrobky, a když se na ně podívám dneska, je to tragédie. Ale vydržela jsem a vyráběla pořád dál a dál, zatím do šuplíku.

Kdy jste se rozhodla netvořit jen do šuplíku?

Jednou jsem si řekla: Dost holka, teď, nebo nikdy, a šla jsem s kůží na trh v podobě facebookových stránek. Myslela jsem si, že si u mě sem tam objednají něco kamarádi, a najednou se mi rozpípal inbox a já se až vyděsila. Kulíšky se líbily a mě to neskutečně namotivovalo! Tu práci miluji, strašně mě to baví a naplňuje!

Co symbolizuje název?

Pom pom je anglicky bambule. A bambule patří ke každému pořádnému kulíšku. Nápadů na název jsem měla několik, prodiskutovala jsem je se svým grafikem a shodli jsme se právě na tomto. Pěkně zní a líbily se nám i varianty grafického ztvárnění.

Kulíšky pletete vy sama?

Ze začátku tomu tak bylo, ale ač se to nezdá, je to fyzicky náročná práce. Bolí záda, oči, ozývají se karpály, mravenčí v nohách. Člověk si někdy potřeboval odpočinout, a tak jsem to tentokrát byla já, kdo znovu naučil háčkovat mamku, která mi pomáhá. V rámci rozšíření sortimentu jsme tak začaly nabízet i pletené kulíšky, ale to je ryze doména mamky. Na jehlice jsou mé ruce levé.

V čem jsou vaše kulichy originální?

V první řadě, a to se týká všech ručně dělaných výrobků, víte, od koho zboží pochází. Nezneužíváme levnou lidskou sílu, nepoužíváme závadné materiály, každý kulíšek projde našima rukama s péčí a láskou. Navíc si u nás mohou lidé objednat kulíšek na míru. Vyberou si typ, velikost, děláme i netradiční motivy pro děti i dospělé. Hodně našich zákazníků také nemá standardní velikost hlavy, čepice ze strojové výroby jim nesedí, a tak jsme tu my.

Máte krásné barevné kombinace a vzory. Kde čerpáte inspiraci?

Jsem takový bohém a nikdy jsem se moc neinspirovala jinde, snažím se vše dělat podle sebe. Skládám si doma barvičky, které se mi líbí, a z nich pak vyrábím kulíšky. Někdy mě inspirují zákazníci, kteří si vymyslí nějakou kombinaci, a já si řeknu, že to je fakt pecka! Přidám něco ze sebe a další kulíšek je na světě.

Na jaké zajímavé kulíšky si pamatujete?

Jedna malá princezna chtěla čepici, která bude vypadat jako růžový klokan. Dělali jsme pokémona Pikachu, Bendera z Futuramy, kachny, pandy, dokonce čápa a mnoho dalších.

Máte nějaký oblíbený kousek?

Každý kulíšek patří k mým oblíbeným. Když něco vyrobíte vlastníma rukama, nejde k tomu nemít vztah. Ale musím přiznat, že jeden je o něco oblíbenější. Kdysi, vlastně hned někdy na začátku, jsem vyrobila čepici robota. Má dvě bambulky, copánky přes uši, je strašně roztomilá, ale nikdo o ni neprojevil zájem. Měla jsem ji párkrát i na prodejních akcích a nachytala jsem se, že se vlastně bojím, aby si ji někdo nekoupil, protože by mi robot chyběl. Dneska mám robota ve své šatní skříni, už není v boxu na prodej.

O jaké kulichy je největší zájem? A převažují spíše zájemci mužského, nebo ženského pohlaví?

Ženy jsou přece jen větší parádnice a potřebují na zimu mnohdy i několik kulichů, proto nám jejich objednávky chodí nejčastěji. Umíme však samozřejmě i mužské či dětské. Máme i stálé rodinky, které se k nám každou zimu vrací, a děláme jim zimní komplety, třeba všem stejné. Nejvíc frčí asi klasické bambulové kulíšky, ty se neokoukají nikdy, mění se však trendy. Jednu zimu frčí jednobarevné, další zima hraje všemi barvami.

Zaregistroval jsem vás na jabloneckých Podzimních slavnostech. Jezdíte i na jiné akce?

Popravdě jsem trošku trhový amatér. Trhů využíváme spíše v plonkovém období, kdy je čas vyrobit i něco nad rámec objednávek, přes zimu je pak složitější se „urvat“ a ještě mít dostatečný sortiment. Ale i to bychom chtěly letos zkusit před Vánocemi. Srdcovkou jsou Tatrhy, ráda se jich zúčastním znovu.

Máte výrobu kulichů jako přivýdělek, nebo se tím živíte?

Mám to v současné chvíli jako přivýdělek, jinak pracuji pro eventovou agenturu, která pořádá v Jablonci hudební festival JBC FEST a závod světového poháru ve fourcrossu horských kol JBC 4X Revelations. Je to celoroční fuška a tak háčkováním vyplňuji volnější chvilky a večery. Uživit by se tím určitě dalo, pokud by pod sebou měl člověk několik zaměstnanců.

Vyrábíte kromě kulichů a čelenek i něco jiného, třeba hračky?

Popravdě řečeno mám doma naháčkovaných hromadu hraček a strašně mě to baví., Ale výroba jedné větší hračky trvá 10 až 20 hodin téměř hodinářské práce. Aby se zaplatila ruční práce, pak by tyto hračky musely stát minimálně dva až tři tisíce, a to vám u nás nikdo nedá.