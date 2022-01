Na Českolipsku Centrál, Luxor či Bílý Kámen, v krajském městě zase Ďábelská huť a v sousedním Jablonci nad Nisou Malibu. V kraji během devadesátek fungovala řada legendárních diskoték a klubů, které dokázaly nabídnout zábavu a hlavně populární zahraniční hudbu. „Devadesátky byly moje srdcovka. Návštěvníci chodili podstatně dřív než dnes. Diskotéka se otevírala v devět hodin večer a od začátku byla plná. Navíc byly vyhrazené čase, kdy se hrály ploužáky a návštěvníci se mohli snadněji seznámit,“ zavzpomínala na minulé časy provozovatelka diskotéky Bílý Kámen v Doksech Barbora Pischová. Této práci věnuje už třiadvacet let. Rvačky a potyčky v té době byly podle ní dost časté, ale postupně vymizely. „Právě jsem začínala a byla jsem z toho dost vykulená. Nicméně naši vyhazovači jsou u nás spoustu let a už jsou dávno vybouření, takže se snaží domlouvat pomocí síly úplně minimálně,“ doplnila.

Vedení podniku se za ta léta zmodernizovalo, spousta věcí se díky moderním technologiím zjednodušila. Naopak hudba získala spoustu žánrů, přesto stage, kde se hrají devadesátkové hity, patří stále k oblíbeným. „Byly dny, kdy svou návštěvností překonala stage klubovou,“ podotkla Pischová. Za tu dobu zde zahrála celá řada zahraničních i českých Djů a nechyběli ani známí interpreti jako Holki, Leoš Mareš či Dara Rolins. „Moc bych si přála, abychom v této komplikované době dokázali fungovat dál. Doufáme, že si společně dokážeme užít minimálně dalších sto let,“ svěřila se Barbora Pischová.

S tím, že se po revoluci změnil styl diskoték, souhlasí i majitelka a jednatelka legendárního českolipského podniku Music Centrál. „Začala se více hrát zahraniční hudba. Chodili k nám převážně mladí hosté. Návštěvníci u nás věkově převažovali mezi dvaceti až třiceti lety. Hudba z devadesátek je velmi oblíbená a dlouhodobě ji hosté u nás vyžadují,“ popsala tehdejší dobu Monika Salačová. Na diskotéce v Centrále je dvacet pět let a změn doznalo i samotné vedení podniku. „V devadesátkách rozhodně nebyla tak zvýšená administrace jako v posledních letech. Poslední dva roky se také potýkáme s chaosem v nařízeních vlády,“ zdůraznila.

Zatímco nyní je otevřeno pouze o víkendu, tedy pátky a soboty od 21.00 do ranních hodin, tak tehdy mohli do podniku zavítat návštěvníci i v týdnu. V Centrále fungovala kuchyň, v nabídce byl výběr na sto jídel. V pozdějších letech byla kuchyň zrušena. „V lonském roce měla slavit naše diskotéka 25. výročí od svého otevření. Bohužel kvůli vládnímu nařízení jsme museli mít zavřeno. Velkou párty si určitě nenecháme ujít a jen co to bude možné, určitě ji naplánujeme. Jen doufám, že se letos vše vrátí do normálu a budeme fungovat tak jako před covidem,“ nastínila plány Salačová. V České Lípě patří k oblíbeným stálicím ještě taneční a noční klub Luxor.

V městě pod Ještědem představovala diskotéka Ďábelská huť několik desítek let místo, kam mířili za tancem a hudbou Liberečané, ale i lidí z širokého okolí. Taneční zábavy tu probíhaly pravidelně každý týden, vystupovali tam třeba Leoš Mareš a slavit vítězství do Hutě chodili i sportovci. Ďábelská huť na Masarykově třídě nedaleko liberecké zoo byla postavena v roce 1968 a začínala jako restaurace. Postupem času se s tzv. koliby stala diskotéka, do které každý víkend proudily davy lidí. Tanec, hudba a alkohol ale kromě zábavy přinesly i nepříjemnosti jako rvačky a další násilné konflikty. V roce 1998 se v Huti střílelo, když si tu vyřizovali účty Rusové a Jugoslávci. Po jejich konfliktu zůstalo několik zraněných. Nejtragičtější moment nastal v roce 2004, kdy se vyhazovač v pozdních nočních hodinách pohádal s jedním z návštěvníků diskotéky a udeřil ho hlavou do obličeje. Na následky zranění pak čtyřiatřicetiletý cizinec v nemocnici zemřel. Ani přesto se to ale na oblíbenosti podniku nepodepsalo.

Davy jsem proudily před i po Sametové evoluci. „Moc dobře si vzpomínám, jak jsme chodily s holkama ze třídy každý víkend na diskotéku do Hutě. Žádná z nás nebyla plnoletá, ale to se tehdy moc neřešilo. Šly jsme si tam zatancovat, poslechnout si zahraniční písničky a seznámit se. V 18 letech už jsme byly všechny vdané a těhotné, takže tím pro nás éra diskoték skončila," zavzpomínala Ivana z Liberce. Do Ďábelské huti, která fungovala až do roku 2018, chodilo ještě několik generací mladých lidí z celého Liberecka. „Dokonce tam pak chodil i můj syn," doplnila Ivana.

Ďábelská huť ale nebyla jediným místem, kam vyráželi mladí za zábavou. Na možnosti vyžití za dob socialismu v Liberci zavzpomínala nedávno také čtenářka Andrea Jakubová. „Jsem 75. ročník, takže typické střední Husákovo dítě. S diskotékami jsem začínala asi tak ve 14 letech, tehdy jsme chodily s kámoškami na odpolední „piškotéky“ do libereckého kulturáku. Pak jsem postupně přešla na libereckou ikonickou diskotéku, která neminula snad nikoho nejenom z naší generace, kdo na diskotéky chodil – Ďábelská huť,“ napsala Deníku Jakubová a dodala, že Liberec toho v minulosti nabízel více než dnes. „Luna na Kunratické, Berlín pod Ještědem. Jak jsem postupně dostávala rozum a získávala hudební vkus, více mě lákal liberecký Rokáč v bunkru na Tržním náměstí. Pamatuji i nesmrtelnou jabloneckou diskotéku Malibu. Ale tam jsem se překvapivě podívala až v dospělosti, někdy po třicítce. Velká jízda to tehdy byla,“ svěřila se čtenářka.

Hlad po zahraniční hudbě

Hlad po muzice. Tak by jednoduše shrnul období po listopadu 1989 Václav Nývlt coby Jaydee Venc, který dodnes za mixážními pulty strávil skoro čtyřicet let. „Tenkrát muzika nebyla dostupná. Lidé si jí vážili, vyhledávali ji a chtěli se bavit. Dívky chodily krásně oblečené v šatech, kluci byli příjemní. Hned byl plný parket, a to až do té doby, dokud se hrálo. Dnes je to jiné. Těžké někoho zaujmout,“ podotkl 66letý Jaydee Venc, který hraje po zábavách a diskotékách dodnes.V Jablonci asi není člověka, který by ho neznal. Vždyť to byl právě on, kdo v roce 1991 s kamarády otvíral legendární diskotéku Malibu, která funguje dodnes. Tam se lidé sjížděli z celého kraje. I z Mladé Boleslavi. V podniku se totiž hrálo až do brzkých ranních hodin. Do té doby to nebylo běžné, diskotéky jinde končily třeba ve dvě hodiny v noci.

„Otevírali jsme Malibu, měli jsme kavárnu v Liberci i v Jablonci. Začal jsem tíhnout k hudebnímu stylu house. Dokonce jsem pořádal house party na jabloneckém výstavišti, dnešním Eurocentrum. Pozval jsem pár DJs z Prahy a začal na severu vytvářet tuto kulturu,“ dodal DJ, který kromě muziky tíhne k malování.