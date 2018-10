Hejtman nesmí na Hrad. Prezident nepozval část svých kritiků na ceremoniál

Liberecký kraj – Ve Vladislavském sále Pražského hradu bude na nedělním ceremoniálu opět chybět hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Tentokrát ovšem nikoli z vlastního rozhodnutí, nýbrž proto, že nebyl pozván. „Pozvání jsem neobdržel, nicméně plně respektuji právo prezidenta pozvat toho, koho uzná za vhodné,“ uvedl Půta,

Hejtman Libereckého Kraje Martin Půta.Foto: Deník / Zbranek Petr

Nejde o první spor mezi libereckým hejtmanem a prezidentem. Poté, co Půta navrhl, aby se na placení prezidentských návštěv podílel i Hrad, Zeman naznačil, že na návštěvu Libereckého kraje již zavítat nemusí. Půtu prezident Zeman nepozval už v březnu na svou inauguraci.

Ceremoniálu, který je tradičně spjatý s udělováním státních vyznamenání, se podle zvyklostí účastní zákonodárci, členové vlády, hejtmani, primátoři, rektoři a další významné osobnosti. Pozvánku však tentokrát Zeman neposlal všem, nedostali ji například poslanci Miroslav Kalousek nebo Petr Gazdík. Mezi pozvanými chybí především ti, kteří Zemana v minulosti kritizovali či s ním měli nějaký spor.

Přesný seznam nepozvaných prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odmítl uvést. „Je jich opravdu minimální počet, vešli by se do většího výtahu,“ prohlásil Ovčáček s tím, že jde ze strany Hradu o laskavost. „Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema. Už takřka šest let úporně prožívají fakt, že občané České republiky už dvakrát zvolili prezidentem Miloše Zemana,“ dodal Ovčáček.

Podle svého vyjádření hejtman sice přání prezidenta respektuje, vymezil se ovšem právě proti Ovčáčkovi. „Považuji za naprosto nepřijatelné, když tento nikým nevolený úředník, placený z veřejných prostředků daňových poplatníků, kádruje a nálepkuje představitele státu, ústavní činitele, představitele krajů a místních samospráv, vysokých škol či jiných veřejných institucí,“ míní hejtman.

Na Hradě bude v neděli chybět i končící liberecký primátor Tibor Batthyány, a to i přesto, že pozvánku dostal. „Město samo pořádá akci a od pěti máme koncert v divadle. Dám přednost pochopitelně našim akcím, na Hradě o nic zvláštního nepřijdu,“ vysvětlil Batthyány. Podobně je na tom i nový rektor Technické univerzity Miroslav Brzezina. „Pan rektor pozvánku dostal, ale nezúčastní se stejně jako ostatní rektoři,“ uvedla mluvčí univerzity Barbora Jónová.

Kromě hradního ceremoniálu se o víkendu ke stému výročí vzniku republiky uskuteční i řada akcí přímo v regionu. V pondělí pak hejtman Půta předá tradiční Pocty hejtmana.