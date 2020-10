Zasáhnout musel hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Vydal jsem dle zákona rozhodnutí, které dodavateli tepla, společnosti Golem Velké Hamry, nařizuje obnovit dodávky tepla od 18 hodin středečního večera,“ sdělil hejtman.

Pokud dodavatel nezačal topit, bude s ním dále nakládáno podle krizového zákona. „Tam jsou vysoké sankce jak peněžní, tak v trestním rozměru,“ doplnil Půta.

Situaci s teplem ve Velkých Hamrech řešil v úterý přímo na místě vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Napjaté vztahy mezi komerčním provozovatelem teplárny a městem vyústily v ukončení dodávek pro stovky obyvatel a místní školu. Vyrazili jsme proto ještě týž den večer na místo, pokusíme se najít řešení a dodávky obnovit,“ vysvětlil ministr. Na jeho naléhání se zástupci samospráv a dodavatelů sešli ve středu odpoledne v Praze přímo na státním Energetickém regulačním úřadě (ERÚ). A to proto, aby se dodávky tepla co nejdřív obnovily.

Klíčovým problémem je, že město nemá s firmou uzavřenou smlouvu. Tu původní se nepodařilo prodloužit ani dohodnout podmínky nové. Radnice vysoutěžila od 1. října letošního roku nového dodavatele, plánovaná plynofikace a vybudování nových plynových kotelen je však ve skluzu, protože podle starosty Velkých Hamrů Jaroslava Najmana firma Golem využila všech svých možností, aby projekt zkomplikovala.

Dodávky tepla na jeden rok zřejmě převezmou věřitelé firmy Golem, kterých je hned několik, všechny se ale pohybují ve světě energií. „Po dohodě na ERÚ jsme požádali o nabídku dodávek tepla na tuto sezónu od věřitelů společnosti Golem, zítra ji máme mít na stole,“ doplnil ve středu Najman. Radnice chce podepsat smlouvu na 12 měsíců.

Ve zdejší škole za této situace stydly třídy a v podstatě nešlo větrat, což případnému šíření koronaviru vyhovuje. Ještě ve středu, tedy druhý den bez topení, jela škola v běžném režimu. Pokud by nedošlo k obnovení dodávky, mělo její vedení připraven krizový scénář.

Žáci prvního stupně by se učili v družině, která je zateplená, školník dostal příkaz nakoupit ohřívače sálavého vzduchu do elektřiny. Na rodiče žáků druhého stupně chtěla škola apelovat, aby si děti vzaly teplejší oblečení.

„Zároveň jsme chtěli zrušit odpolední výuku. Pokud by nouzový stav s topením trval déle, první stupeň by od pátku jel systémem výuky sedmi tříd ve čtyřech místnostech,“ přiblížila ředitelka ZŠ Velké Hamry Zdeňka Juklová. Učitelé by v tom případě vytvořili tandemy, od pátku by pro druhý stupeň platila už distanční výuka. „Brát si jako rukojmí školní děti je hrozné, ony za nic nemůžou, přijde mi to hodně neférové,“ dodala Juklová.

O problému se v pondělí diskutovalo i na půdě krajského úřadu. „Bohužel jedna ze stran se rozhodla situaci eskalovat. Je nepřijatelné, aby v rámci sporu zůstalo několik set lidí zvláště v této pandemické situaci bez tepla, protože covid-19 je respirační choroba, a myslím, že nám tam může hrozit vznik nějakého velkého ohniska,“ prohlásil hejtman Půta. Situace je i podle krajského úřadu nepřehledná. „Není možné vyjednávat tak, že se lidem vypne teplo, aby se vytvořil tlak na samosprávu,“ dodal hejtman.