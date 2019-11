Vlistopadu 2016 byl do funkce zvolen už podruhé a před pár dny oznámil, že se o obhajobu pokusí ještě jednou. „Rád bych se znovu ucházel o post lídra kandidátky,“ říká Půta s tím, že se o finální podobě kandidátky budou Starostové jednat až na jaře. „Jednak nezakrývám, že to, co dělám, mě baví, a jednak tu vidím spoustu rozdělaných věcí, které je potřeba někam posunout, k čemuž stále nacházím vnitřní chuť,“ vysvětluje hejtman v rozhovoru pro Týdeník Liberecko.

V druhém funkčním období jste přišel s nápadem na širokou koalici hned čtyř stran. Jak vám funguje?

Myslím, že funguje. Hodně jsme se poučili z prvních čtyřech let a koalici jsme od samého začátku vytvářeli tak, aby fungovala nejen programově, ale i lidsky. Myslím, že nikdo v žádné práci nechce být v situaci, kde je konfrontován s personální nespolehlivostí svých nejbližších spolupracovníků.

Jedna z vašich nejbližších spolupracovnic, ekonomická náměstkyně Jitka Volfová (ANO), se před rokem stala starostkou České Lípy. Zůstala ale i náměstkyní, byť takzvaně neuvolněnou, s tím, že v červnu takové fungování vyhodnotíte. Jak jste ho vyhodnotil?

Tak, že to v rámci možností funguje dobře. Byl bych radši, kdyby paní náměstkyně byla na sto procent na kraji, ale v politice si člověk koalice a partnery v průběhu volebního období moc nevybírá. Myslím, že se paní náměstkyně snaží, aby to, že je více v České Lípě než na kraji, nebylo příliš patrné.

Nevysílá tím ale takovou zprávu, že práce náměstka na kraji se dá dělat na půl?

To se nedá.

A dělá ji paní Volfová na půl?

Paní náměstkyně ji nedělá na půl. Že by to ale mělo pokračovat další čtyři roky, to si dovedu označit za problematické. Teď se připravuje restrukturalizace úřadu, kdy by se měly investice ze všech resortů přesunout pod jedno vedení. To bude muset být doprovázeno tím, že budou ekonomika a investice jedním resortem.

Široká koalice je pro vás jistě pohodlnější. Nepotlačujete tím ale příliš opozici?

Platí to, co jsme říkali na začátku volebního období, tedy že jsme připraveni reálné návrhy diskutovat a zabývat se jimi. Těch opravdových ale příliš nebylo. To, co se opozici povedlo prosadit, je třeba nový dotační program na boj proti suchu. I když tam máme různé názory na objem finančních prostředků.

Ano, vyčlenili jste jen šest milionů korun.

Letos šest, v návrhu příštího rozpočtu je 8,2 milionu. Je to jako s každým dotačním fondem, je potřeba ho vymyslet a otestovat. Je tam ještě hodně věcí k doladění.

Není 8 milionů málo, když se jen letos sešly žádosti o 11 milionů?

Ukazuje se, že jsou to spíš nápady, respektive projektové záměry, u kterých se teprve bude zpracovávat dokumentace. Můj názor je, že by mělo být možné žádat až na hotové projekty. Relevantní námitka se týká projektů neziskovek, tam si myslím, že by možnost připravit je měla mít agentura, která má peníze na projektové poradenství.

Vloni v listopadu vyhráli Starostové volby v Liberci. Jak se změnila spolupráce mezi městem a krajem?

Nový primátor mi na Facebooku nemaluje knírka, abych to odlehčil. Myslím, že se to hodně změnilo do partnerství, a má to tak být.

Někteří opoziční zastupitelé mluví spíše o vazalství, tvrdí, že ovládáte město.

Myslím, že to říkají především opoziční zastupitelé, kteří nebyli toho partnerství sami schopni. My se snažíme říkat, že jsou věci, které jsme jako kraj připravení podporovat, protože to má nějaký jasný nadregionální důvod. Ale pak jsou věci, které jsou nepochybně Liberce, a tam budeme k Liberci přistupovat stejně jako k ostatním samosprávám kraje. To, že spolu primátor a hejtman mluví, považuji za výhodu, ne za nevýhodu.

Už to bude taky pět let, co běží korupční kauza, ve které jste obžalovaný z přijetí úplatku. Čekal jste, že to bude trvat tak dlouho?

Je to ukázka toho, jak funguje naše skvělá nezávislá justice, policie a prokuratura. Můj osobní názor je, že jestli něco v tomto státě nefunguje, tak je to systém spravedlnosti jako takový.

Vy celou dobu tvrdíte, že jste nevinný. Připouštíte si možnost, že budete odsouzen?

Ne.

A pokud by k tomu došlo, jak byste reagoval?

Nepřipouštím si možnost, že budu odsouzen, protože jsem obviněný z něčeho, co jsem neudělal.

Až budete vést volební kampaň, co budete voličům prezentovat jako vaše největší úspěchy?

Za největší věcný úspěch považuji, že se příští rok konečně podaří nastartovat projekt pavilonu urgentní medicíny v liberecké nemocnici. Z pohledu fungování regionu to vnímám jako asi nejdůležitější. I přes jeho komplikovanost ale fungujeme i ve všech ostatních resortech.

Co se vám naopak nepovedlo?

Za neúspěch považuji, že jsme stále nepřesvědčili vládu o tom, že vlak mezi pátým největším městem a Prahou by měl být vládní prioritou. A že by se mělo projektovat bez ohledu na to, jestli někomu vycházejí nějaké vnitřní ekonomické výnosnosti.

A co podnikatelský inkubátor, který jste spustili je to úspěch nebo neúspěch?

Ten já považuji za jeden z projektů, který bude v budoucnosti táhnout kraj dopředu. Jestli může kraj něco málo udělat pro to, abychom nebyli montovnou, tak je to vytvořit prostor pro inovativní firmy. To, že jsme inkubátor doteď neměli, byla naše slabina. Lidé z univerzit jsou přetahováni do velkých zahraničních firem a know-how vytvářejí pro někoho, kdo když bude potřeba, tak si ho odtud vystěhuje do Rumunska, na Ukrajinu. Podnikatelský inkubátor považuji za krok správným směrem, samozřejmě jsme teď v bodu nula, ale už teď máme nějaké firmy, které v tom prostředí fungují.

Má tedy inkubátor už nějaké úspěchy?

Jsou tu už první firmy, ve kterých máme podíl. Je to sázka na to, že možná jedna z deseti firem bude úspěšná a možná jedna ze sta bude superúspěšná. Myslím, že se může stát, že se velká část provozních nákladů bude v budoucnosti kraji vracet.

Zatím je ale mediální obraz spíš takový, že inkubátor vede člověk, který bere velké peníze…

Má větší plat než hejtman a myslím, že zaslouženě. Vzali jsme si na to člověka, který to už někdy dělal.

…a že teď pro inkubátor opravujete budovu vedle krajského úřadu, také za velké peníze.

To, že opravujeme budovu, znamená, že investujeme do budovy v centru Liberce, kterou kraj výhodně koupil. I kdyby za deset, za dvacet let někdo rozhodl, že už inkubátoru prostory nestačí, tak to bude mnohem hodnotnější budova. Dívám se na to jako na dobře uložené peníze a vyřešení brownfieldu.

V posledních měsících vás silně zaměstnává také polská uhelná elektrárna Turów. Věříte, že se podaří chystané rozšíření dolu zastavit?

Ne. Jsem z Hrádku a byl bych rád, aby se tam netěžilo. Ale těží se tam od šedesátých let a Polsko vyrábí 84 procent elektřiny z uhlí. Uděláme všechno, co můžeme pro to, abychom těžbu zastavili. Zároveň ale jedno z volebních hesel pana Kaczyńského bylo, že Polsko je uhlí. To je myslím odpověď na všechno.

To znamená, že teď snahy směřujete spíše k tomu, abyste se domohli kompenzačních opatření?

Uděláme všechno proto, abychom poprvé v historii zařídili monitorovací systém, který bude opravdu monitorovat vliv dolu na okolní obyvatele. Tenhle systém musí zaplatit český stát. Stejně jako měření prašnosti a podobně. Budeme také chtít, aby se stát zavázal nějakým usnesením vlády, že přispěje na případnou stavbu náhradních vodovodů. Protože teprve potom budeme moci vymáhat nějakou případnou prokazatelnou škodu po vlastníkovi dolu.

Rok po krajských volbách budou i volby do Sněmovny. Vy už jste jednou poslancem byl, po pár dnech jste ale rezignoval s tím, že se chcete věnovat kraji. Budete chtít kandidovat znovu?

Čím dál tím víc si myslím, že jsem spíš exekutivní typ, než typ, který se bude ve Sněmovně dohadovat, jestli ve třetím odstavci na páté stránce nějakého nového skvělého zákona má být místo „ale“ „nebo“. Neumím si představit, že bych přestal řešit konkrétní věci a začal se věnovat filosofování ve Sněmovně.

Takže si počkáte, až se ze Starostů stane vládní strana a získáte nějaké ministerské křeslo?

(smích) Takhle bych to nedomýšlel, spíš to vidím tak, že když budu kandidovat na kraj, tak budu chtít volební období dotáhnout do konce. A pak se uvidí.

Martin Půta

• Narodil se 13. září 1971 v Liberci, žije v Hrádku nad Nisou.

• Je český politik, od listopadu 2012 hejtman Libereckého kraje, bývalý starosta města Hrádku nad Nisou a předseda Euroregionu Nisa, české části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

• Od března 2014 do prosince 2015 byl předsedou hnutí STAN, předtím v letech 2009 až 2014 předsedou hnutí Starostové pro Liberecký kraj, od roku 2017 je opět předsedou hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

• Je ženatý, má tři dcery.