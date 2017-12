Hejtmana Martina Půtu obžaloval státní zástupce v souvislosti s braním úplatků

Liberecký kraj – Státní zástupce Radim Kadlček podal obžalobu na 13 lidí a 4 firmy.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta.Foto: Deník/Martin Bergman

„Tedy na všechny, které policie k obžalobě navrhla,“ potvrdil Kadlček. Podle státního zástupce se právní kvalifikace u jednotlivých obžalovaných liší. U soudu však v této kauze mohou padnout až 12leté tresty. Hejtman je obžalován z přijetí úplatku a zneužití úřední pravomoci.

VINU POPÍRÁ

S podáním obžaloby čekal Kadlček do chvíle, kdy se Půta vzdá poslaneckého mandátu, do té doby se na něj vztahovala imunita. „Byl to jeden z důvodů, proč jsem se mandátu vzdal,“ konstatoval Půta s tím, že posun v kauze vítá. „Jsem rád, že po více než třech letech od mého obvinění soud začne a já se před ním budu moci obhájit,“ dodal hejtman.

Půta od počátku trvá na své nevině. „Policie mi klade za vinu, že jsem aktivně prosazoval projekt rekonstrukce kostela v Liberci. Prosazovat, aby projekty Libereckého kraje získaly peníze z ROP Severovýchod, je ale součástí práce hejtmana,“ vyjádřil se. Půta pouze připustil jako chybu, že se s některými obžalovanými setkával i na benzince.

Aféra se táhne už od listopadu 2014 a souvisí s rekonstrukcí kostela svaté Maří Magdaleny, kde mělo za desítky milionů vzniknout Centrum pro využití geotermální energie. Podle vyšetřovatelů získal investor na rekonstrukci kostela dotaci 55 milionů, tedy téměř o polovinu víc, než by podle policie rekonstrukce stála. Zbytek částky si údajně rozdělili a rozdali na úplatcích obžalovaní. Půta se už dříve vyjádřil, že žádné peníze proplaceny nebyly. V druhé kauze, související s oddychovou zónou na Perštýně, Půta obviněný není.