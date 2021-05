V Libereckém kraji za posledních deset let vzrostl počet hi-tech a ICT firem téměř na dvojnásobek. Potvrzuje to analýza provedená Agenturou regionálního rozvoje na základě statistických dat firemního prostředí.

„Velmi dobrá je životaschopnost nových hi-tech firem. Z těch, které za posledních deset v kraji vznikly, se 98,5 % dočkalo třetí dekády. V republice je to třetí nejvyšší hodnota,“ řekla k výsledkům analýzy Martina Pšeničková, manažerka projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje fungujícího pod hlavičkou Agentury regionálního rozvoje.

Pro hi-tech obor je charakteristická vysoká míra inovativnosti, zapojení výzkumu a vývoje a technologická náročnost. Řadí se sem například výroba počítačů a elektroniky, telekomunikace, programování, letecký či farmaceutický průmysl. Patří sem i výzkum a vývoj. Nejvíce hi-tech firem se však rekrutuje z oblasti informačních technologií. Dominuje programování a poradenství v IT.

„Hi-tech produkuje zboží a služby s vyšší přidanou hodnotou, do kraje přivádí nebo v něm drží vzdělané lidi, zvyšuje jeho prestiž v zahraničí. To je velké plus,“ dodala Pšeničková.

Většina technologických firem má sídlo v aglomeraci Liberce a Jablonce nad Nisou, další jsou v České Lípě, Turnově nebo Novém Boru.

V celorepublikovém srovnání je Liberecký kraj nejrychleji rostoucím jak v high-tech, tak v ICT sektoru. V roce 2010 působilo v kraji 265 firem spadajících do oblasti hi-tech, dnes jich je 510. Liberecký kraj tak přeskočil i Prahu, která je na druhém místě. „Z růstového trendu lze usuzovat, že podmínky pro rozvoj inovací jsou v Libereckém kraji příznivé. Region má dobře nakročeno,“ uvedla Pšeničková.

I v oboru informačních a komunikačních technologií roste Liberecký kraj také nejrychleji v republice. Počet firem se také téměř zdvojnásobil. Podle Pšeničkové se obory ICT a hi-tech prolínají, ne všechny ICT firmy jsou však natolik pokročilé, že mohou nést označení hi-tech. Liberec je v ICT na srovnatelné úrovni s podobně velkými městy, jako je Plzeň, Hradec Králové nebo Olomouc.

To, že se v kraji vyspělým technologickým firmám daří, dobře ilustrují jejich úspěchy z poslední doby. Například liberecká firma Hardwario, které pomáhal s rozvojem i krajský podnikatelský inkubátor Lipo.ink, loni bodovala v prestižním žebříčku Deloitte. Ten ji za rok 2020 označil v kategorii Rising Stars za pátou nejrychleji rostoucí technologickou firmu ve střední Evropě. Firma se zabývá vývojem a výrobou zařízení tzv. internetu věcí. Jejich chytré krabičky se dají využít v domácnosti, v průmyslové výrobě, ale i v přírodě. V Česku pomáhají například v boji s kůrovcem, sledují teplotu a vlhkost v kravínech, ale jejich technologie se využívá už v 25 zemích včetně USA, Japonska a Austrálie.

„Jeden z projektů, které dokazují i hravost a nápaditost Hardwaria, byl propojení čidla hlídajícího hladinu CO2 v místnosti a LED diod na vánočním stromku. Když v průběhu vánoční oslavy začne být v místnosti vydýcháno, stromek se rozsvítí červeně jako signál, že je potřeba vyvětrat. Mimochodem, od té doby, co mám podobný systém v kanceláři, jsou naše pracovní porady mnohem produktivnější,“ popsal ředitel Lipo.ink Philipp Roden využití firemní technologie.

Další firma se sídlem v Liberci, která zaznamenala v poslední době velký úspěch, je Smartmockups. Firmu založili Lukáš Zajíc a Ondřej Nekvinda v roce 2016. Nejdříve na projektu pracovali pouze ve volném čase, jinak se věnovali svým civilním zaměstnáním. Jejich aplikace, která rychle a snadno ukáže uživatelům, jak bude vypadat jejich grafický návrh na nějakém produktu, zaujala lidi po celém světě. Kromě uživatelů si jich všimla i australská společnost Canva, která patří mezi oblíbené globální designové platformy a má 50 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Po vzájemné spolupráci letos v únoru Canva Smartmockups koupila.

„Být součástí tak velkého a profesionálního ekosystému, jakým Canva bez pochyby je, nám přináší neuvěřitelné možnosti, kam celý produkt posouvat a ještě více zlepšovat. S dosahem několika desítek milionů měsíčních uživatelů se nám naskytuje příležitost stát se opravdu globálním nástrojem, který může změnit způsob, jakým lidé vytváří své grafické materiály pro svůj business,“ řekl po akvizici Deníku Ondřej Nekvinda.

Sídlo firmy nadále zůstává v Liberci, ale postupně se společnost rozšiřuje mimo region, nejen v rámci ČR, ale i za hranice. Podle Nekvindy by rádi sdíleli zkušenosti a vědomosti se začínajícími podnikateli. „Pracujeme na spolupráci s Lipo.ink, která by pomohla ať už začínajícím projektům nebo zaběhlým firmám posouvat se dál a my se tak mohli podělit o zkušenosti, které jsme za celou tu dobu nasbírali,“ sdělil Nekvinda.

Podle analýzy Agentury regionálního rozvoje se v Libereckém kraji nejvíce hi-tech firem věnuje právě činnostem v oblasti informačních technologií. Celkem jde o 62 % z vybraných firem. Podobná čísla jsou i v ICT oboru, kde se informačním technologiím věnuje dvě třetiny firem.