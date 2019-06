Historii pobořeného zámečku Schlaraffie připomene výstava

Jablonec n. N. – Pod šlarafským heslem In arte voluptas! se v jablonecké Městské galerii MY koná od 7. června do 15. září výstava přibližující vznik a dějiny tajuplné Schlaraffie.

Pobořený zámeček Schlaraffia | Foto: MsM Jablonec n. N.

Čas rozkvětu spolku připomínal v Jablonci romantický zámeček zvaný Neysseburg, o jehož záchranu se v posledních letech marně zasazovala jablonecká veřejnost i místní kulturní osobnosti. Zámeček nechal spolek postavit přesně před 110 lety. Bude možné si prohlédnout mnohé unikátní předměty ze sbírek muzeí i soukromých sběratelů. Na zahájení výstavy 6. června budou přítomni středověcí rytíři, interpreti šlarafských písní i skuteční šlarafové. Výstava začíná v rozjitřené atmosféře způsobené pobořením někdejšího sídla jablonecké Schlaraffie.

Autor: Jan Sedlák