Historik provede neznámou částí maloskalského Panteonu

Malá Skála – V sobotu 9. června od 9 hodin začíná na Malé Skále celodenní prohlídka areálu Panteonu s výkladem historika Davida Junka.

Malá Skála - Pantheon.Foto: Foto Deník/ Jan Škvára

Sraz je na parkovišti u benzinové pumpy. „Letos půjdeme okolo zámku a Kulatého rybníku do Jalovčí a Líšeňského lesa. Zatímco minulý rok jsme viděli ohromující skalní masy, vyhlídky a množství pomníků, letos půjdeme široce otevřeným údolím Jizery, kde většina pomníků zanikla, ale známe jejich podobu a nápisy. S nadsázkou by se dalo říct, že po části této trasy již 150 let neprošla lidská noha. Jde o zapomenutou část Panteonu,“ zve na prohlídku David Junek. Předprodej v Infocentru Vejmínek na Malé Skále a na hradě Vranov. Pozor, počet účastníků je omezen na 50 osob.