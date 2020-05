Od pondělí 25. května se hlavní pošta v Jablonci nad Nisou vrátí do obvyklého provozu.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Holubová Jiřina

Otevřeno bude od pondělí do pátku, od 8:00 do 18:00. O víkendu budou lidé moci poštovní služby využít v sobotu od 8:00 do 12:00.