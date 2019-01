Liberecký kraj - V Liberci odstartoval druhý ročník soutěže, která bude v příštích měsících hledat nejkrásnější dívku Libereckého kraje. Hlásit se do ní mohou dívky mezi 17 a 24 lety. „Dvanáct finalistek vzejde ze dvou castingů. První proběhne 27. listopadu v hotelu Morris v České Lípě, druhý o den později v Liberci v hotelu Zlatý Lev," řekla ředitelka soutěže Veronika Šťastná.

PRVNÍ MISS LIBEREC OPEN byla v roce 2012 rodačka z Liberce Andrea Kolářová. Vítězství v soutěži jí otevřelo cestu k dalším soutěžím, mimo jiné k České Miss, ve které se dostala až do finále. | Foto: MLO

Přihlásit se lze přes internet

Podrobné informace k soutěži lze najít na www.missliberec.cz, kde je i přihláška. Finále soutěže proběhne 26. dubna příštího roku v libereckém Domě kultury, kráskám nasadí na hlavu korunky z jablonecké firmy ŠENÝR, která "zásobuje" těmito skvosty i Českou Miss.

První Miss Liberec Open Andrea Kolářová zamířila i do České Miss. Pro Deník na soutěž zavzpomínala a řekla:

Chcete být miss? Neváhejte a jděte do toho

Její profesní kariéru odstartovala v roce 2012 soutěž Miss Liberec Open 2012. Když si na hlavu položila korunku pro nejkrásnější dívku Liberecké kraje, odstartoval pro ni úspěšný rok. Během něj se Andrea Kolářová stala Miss VŠE a finalistkou České Miss.

Na konci listopadu vypukne vlna castingů soutěže Česká Miss pro rok 2014, vzpomenete si ještě, jak probíhal ten váš?

Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Byla jsem na castingu tady v Liberci, ve svém rodném městě. Obchodní centrum, ve kterém se casting konal, bylo narvané k prasknutí, takže jsem byla velmi nervózní; procházet se jen v plavkách a odpovídat na občas záludné otázky poroty před tolika lidmi nebylo lehké. Za tu bezprostřední radost a pocit štěstí po vyhlášení mého jména to všechno ale určitě stálo.

Kdy a jak vás napadlo se do soutěže přihlásit?

Abych se přiznala, tak by mě nikdy dřív ani nenapadlo, že se do celostátní miss přihlásím. Natož, že se dostanu až do finále. Vždy jsem se dívala na ty krásné, štíhlé dívky v televizi a obdivovala je, ale rozhodně jsem si na něco takového nevěřila. Jednou jsme se ale navzájem s kamarádkou ,,hecly'' a společně se přihlásily do oblastní soutěže Miss Liberec. Zkusit se má přeci vše. Podařilo se mi uspět a od té doby mi

celé okolí říkalo, že určitě musím zkusit i Českou Miss, tak jsem si opět řekla, proč ne, za zkoušku nic nedám. A ono to hned napoprvé vyšlo.

Tušila jste, do čeho jdete? Případně jak se lišily Vaše představy od průběhu soutěže?

Nějaké tušení jsem samozřejmě měla, ale rozhodně by mě nenapadlo, jak náročné to je. V televizi to vše vypadá tak krásně, jednoduše, ale když jsem měla možnost zažít a vidět, co vše za tím je, tak mě to nepřestávalo překvapovat.

Vy jste se probojovala až do finále. Co Vám osobně účast v České Miss dala?

Neskutečně mnoho a jsem všem lidem z České Miss za tuto příležitost vděčná. Viděla jsem další kousek našeho krásného světa, poznala skvělé lidi, nahlédla do světa showbusinessu, naučila se spoustu nových věcí a posunula se zase o něco dál. Byla to ohromná zkušenost, nikdy na nic z toho nezapomenu.

Změnila Vám soutěž život? Pokud ano, jakým způsobem?

Nějak zásadně asi ne, možná jen, že mi otevřela další pomyslné dveře. Já jsem ale zůstala stále stejná, škola u mě vždy byla a je na prvním místě, takže v ní pokračuji dál a nic se nemění.

Kdyby byla možnost opakovat casting, přihlásila byste se znovu? Případně co byste udělala jinak?

Rozhodně, ani bych neváhala. Asi bych se tolik nenervovala, stejně vše vždy dopadne tak, jak má.

Připravovala jste se na casting nějak? Mají se dívky možnost nějak připravit?

Pro mě byla nejzásadnější asi příprava ve výběru oblečení, opravdu jsem tomu moc nedala. A řekla bych, že nejsilnější zbraní je stejně být sama sebou, v pohodě a přirozená. Takže pokud dívky mají alespoň všeobecný přehled o dění u nás i ve světě, tak je nemůže nic zaskočit. Nějak speciálně se připravit asi nedá, možná jen pokud dívky nejsou spokojené se svou postavou, doporučuji trochu si zacvičit a zapracovat na ní.

Na co ze soutěže nejraději vzpomínáte?

Určitě na celé soustředění na Filipínách. To byl ohromný zážitek a jedny z nejlepších dní mého života. A také samozřejmě na samotné finále.

Co byste doporučila dívkám, které zvažují přihlásit se?

Jděte do toho, zkusit se má všechno a nikdy nevíte, jestli to náhodou nebudete vy, komu se může změnit život! A i kdyby ne, všechno je to jeden velký zážitek, zkušenost a příležitost, kterou vám možná nikdo jiný už nedá. A rozhodně stojí za to.

Bohužel nemůžou vyhrát všechny přihlášené. Myslíte, že dívkám může přinést něco i samotná účast na castingu?

Každá věc v životě nás někam posouvá. I když to třeba nevyjde, tak to nemusí být jen zklamání, ale například impuls pro to na sobě zapracovat a příště všem dokázat, že na to opravdu máte! Vždyť několik dívek, které se později i umístily, to muselo zkoušet několikrát, než je vzali do semifinále nebo finále.

Budete sledovat soutěž? Které typy dívek jsou Vaše favoritky?

Určitě, mám v plánu se zajít podívat na nějaké castingy a třeba se mi i dostane i té cti zasednout v porotě. Jsem zvědavá, kdo se přihlásí. Žádný určitý typ neupřednostňuji, řekla bych, že dívka musí zaujmout na první pohled, být zajímavá, prostě mít ten pomyslný x-faktor. A rozhodně dám hodně i na to, co má v hlavě a jaká je osobnost, protože aby se dívka stala miss, nestačí být jen krásná.(red)