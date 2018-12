Hledáme princeznu z tanečních TopDance

Jablonec n. N. – Opět skoro po roce se vrací Jablonecký deník a taneční škola TopDance s již tradiční anketou Miss tanečních. Začíná hlasování o nejsympatičtější dívku s názvem Hledáme princeznu z tanečních.

Platí hlasování v podobě odevzdaných kupónů tištěných v Jabloneckém deníku od středy 5. prosince do pondělí 10. prosince včetně. Do soutěže se počítá po jednom hlasu vždy za jeden vyplněný, originální kupón. Ty lze do 12. hodiny 10. prosince odevzdat jak na adrese Jabloneckého deníku (Podhorská 7), tak v taneční škole TopDance (Vítězslava Nezvala 122/ 7).

Fotografie dívek najdou čtenáři i v aktuálním čísle Týdeníku Jablonecka.