Hlinka z Nagana je ve zlatě. Česká mincovna mu věnovala první sérii mincí

Když vychází z jednoho věžáku na jabloneckém sídlišti Mšeno za rozbřesku muž s pilou a sekyrou, jeden by řekl, jak asi v paneláku topí v krbu? Jenže Petr Vobořil nezamíří k lesu ale naopak k vodě. Vysvleče se do plavek, nazuje neoprénové ponožky a ponechá si kulicha… Zatímco kolem chodí lidé do práce a s pejsky zachumlaní do péřovek a šál, on si lebedí ve vodě mezi úlomyk ledu.