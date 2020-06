Práce budou rozděleny do tří etap. První začne 13. července a potrvá do 20. července. Bude se týkat výkopů na pravé straně ulice u chodníku.

Další etapa začne 21. července a skočí 28. července. To se výkopové práce přesunou od kruhového objezdu u Bati do Palackého ulice směrem k divadlu.

Od 29. července do 5. srpna se bude pracovat v ulici Ladislava Petrnouška. Do 13. srpna by měly být hotové všechny finální úpravy.



Obchody a prodejny zůstanou otevřené, vstup bude umožněn buď v místě výkopu pomocí lávky, nebo přes zaštěrkovaný úsek.