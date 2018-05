Honza Štol už má zase nový hobby tým

Honza Štol založil v Jablonci, v roce 1994, oddíl dívčího fotbalu. Bylo to v Janově nad Nisou při místním Sokolu. Už na střední škole a pak i po návratu z vojny každoročně organizoval pro jablonecký internát tehdejších Střední ekonomické školy a Střední uměleckoprůmyslové školy jakousi smíšenou ligu halového fotbálku.

Zakladatel dívčí kopané v Jablonci má za sebou dvaadvacet let trenérské práce s ženskými týmy.Foto: Deník / Dagmar Březinová

V Jablonci v té době špičkově fungoval klub Bižuterie, který hrál I. ženskou ligu. Tušil, že tam by se mohla zrodit šance, aby si zahrály i ty mladší a méně nadané. „Původně jsem pouze slíbil, že zkusím klub založit, pomohu s rozjezdem a seženu trenéra. Počet holek stále rostl, a tak jsme velmi začali i hrát. Jen trenéra ne a ne sehnat,“ zavzpomínal Honza Štol. Najít někoho, kdo by tomu věnoval volný čas a ještě zadarmo, to se nedařilo. „Udělal jsem si tedy trenérské kurzy sám a u holek jsem zůstal nepřetržitě dvaadvacet let,“ dodal zakladatel jablonecké dívčí kopané.

Sport ho provázel už od dětství. Za míčem se s kluky honil v každé volné chvíli a věnoval se dalším sportům. „Na základce mě spolužáci zlanařili a začal jsem s nimi docházet na tréninky. Ale protože jsem se s rodiči často stěhoval, nestačil jsem někde fotbalově zapustit kořeny,“ uvedl Honza Štol a popsal. Upřesnil, že spíš plnil roli záskoků, při kterých se nejčastěji ocital v útoku.

Při vstupu do dospělosti chvíli „trénoval“ tým mužů FC Riegerova, který začínal v tehdy proslulé jablonecké lize neregistrovaných a pak přešel do okresních soutěží na Jablonecku. Později už jako řádný trenér trénoval kluky společně s děvčaty v Malé Skále. „Získali jsme tehdy s tímto smíšeným týmem titul žákovských přeborníků okresu. A z toho mám dodnes ohromnou radost,“ vzpomínal extrenér, který za tu dobu zažil v týmu nespočet fotbalistek.

Po celou dobu byl věrný pouze svému klubu, který se po dvou letech osamostatnil od janovského Sokola. „Vznikl Čert a toho jsme pak museli direktivně přemístit z věhlasného janovského písku někam na trávu. A tak nastala éra Malé Skály,“ popsal další etapu historie dívčí kopané.

Dalším významným historickým krokem v životě Honzy Štola byl přesun pod profesionály do tehdejšího FK Baumit Jablonec. Za celou tu dobu hrál s týmem žen vždy nejvýše 2. ligu. Ale měl v průběhu let i takové hráčky, které se dostaly až do 1. ligy. „V paměti budu mít vždy všechna děvčata jako celek a jako dlouhou součást mého života,“ dodal ještě.

Všechno ale jednou končí a rozhodnout se je těžké. „Já se vlastně ukončit činnost nikdy nerozhodl. Ono to po dvaadvaceti letech asi ani úplně nejde. Svůj tým jsem vybudoval, dovedl ho přes Janov a Malou Skálu až do Jablonce. A jsem přesvědčený, že to vždy byl pro holky nějaký pozitivní posun. V FK Jablonec jsme se rozrostli i o dorostenky, žákyně a přípravku,“ vzpomínal trenér.

Klub a jeho majitel se ale rozhodli jít jinou cestou. A tak se s ním na úseku žen rozloučili. „Ale ihned oslovilo několik holek s tím, že by rády zůstaly u fotbalu se mnou. A přidali se i někteří přátelé. A tak jsem znovu na konci roku 2016 založil zcela nový klub, který jsme symbolicky nazvali TJ Čert Fénix. Zatím si děláme dívčí fotbal jen tak pro radost,“ popsal novou éru staronový zakladatel a trenér.

Říká, že si jen tak si trénují a jezdí si sem tam zahrát turnaje. „Ale zatím nehrajeme žádnou oficiální soutěž a fotbalem se zatím jen pro radost bavíme. V současné fázi tomu říkám takový „hobby tým,“ prozradil Jan Štol.

Změnil nejen fotbalové působiště, ale také zaměstnání. Práci moderátora v regionální televizi vyměnil za práci na jablonecké radnici. „Odpočívat od dívčího fotbalu rozhodně nemusím, protože po tom mnohaletém zápřahu teď vlastně s mým „hobby týmem“ odpočívám nepřetržitě. Až mi to přijde nezdravé, ale nic se nemá uspěchat. A tak do budoucna je vše hlavně na holkách,“ přemýšlí kouč Honza.