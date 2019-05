Liberec – Hospic svaté Zdislavy slaví deset let. Ruku v ruce s nadšením, vytrvalostí, pílí a ochotě spojit své síly dohromady, vzniklo na libereckém Perštýně ojedinělé dílo.

Lůžkový hospic Libereckého kraje. | Foto: LK

Všichni, kteří se na založení a vybudováni projektu podíleli, mohou být hrdi na to, že vytvořili místo, kde umírající a jejich nejbližší najdou podporu, kterou v těchto těžkých chvílích potřebují. Ve čtvrtek 30. května to bude přesně deset let od založení hospicové péče v Liberci. K této slavnostní příležitosti jsme uspořádali pro širokou veřejnost den otevřených dveří. Přijďte se podívat ve čtvrtek 30. května. Od 10 do 17 hodin si můžete prohlédnout prostory budovy Hospice sv. Zdislavy a zahradu.