Jablonecký hotel Petřín 1. června opět otevře veřejnosti rozhlednu. Rekonstrukce stála dva miliony korun, alfou a omegou bylo schodiště.

Věž je vysoká 20 metrů, na Jablonec je možné pohlédnout z plošiny ve výšce 15 metrů, na kterou je třeba vystoupat po 78 schodech. Vyhlídka bude otevřená denně od 7 do 22 a vstupné bude 50 korun za osobu. „Petřín je jednou z jabloneckých dominant, patří k turisticky lákavým místům, ale je i tradičním cílem procházek mnoha Jablonečanů. Je skvělé, že se po několika letech podařilo hotel Petřín i s vyhlídkovou věží znovu otevřít a vrátit návštěvníkům,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Zahájení provozu je plánované na Mezinárodní den dětí, ve čtvrtek 1. června. „Mám velkou radost, že se nám podařilo dokončit rekonstrukci hotelu a právě na Den dětí otevřeme jeho poslední část. Vyhlídková věž bude přístupná každý den v době od 11 do 22 hodin a vstupné činí 50 korun za osobu,“ upřesnil provozovatel hotelu Ivo Konečný.

Doprovodného programu na zahájení provozu vyhlídkové věže a oslavy Mezinárodního dne dětí se chopilo Středisko volného času Vikýř Jablonec nad Nisou. „Kromě vlastního výšlapu na rozhlednu tu bude připravený také skákací hrad, stezka otázek, hry a něco dobrého k jídlu a pití, a to do 18 hodin odpoledne,“ zve Konečný.

Více než 100 let

Na místě, kde dnes stojí hotel Petřín, postavil pohostinství s rozhlednou v roce 1906 německý podnikatel Richard Fellinghauer. „Tehdy se návrší s hostincem jmenovalo Nickelkoppe a patřilo do samostatné obce Vrkoslavice,“ vzpomněla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Proto se i výletní restaurace jmenovala Zur Nickelkoppe.

Richard Fellinghauer se snažil pamatovat na vše, čím by mohl přilákat co největší počet návštěvníků. Proto v jeho restauraci byla kuchyně i velký sál, kde se nejenom podávala jídla, ale mohlo se i tančit. Pro pány připravil prostor s kulečníkem a výletníci se mohli kochat pohledem na okolí z dvacet metrů vysoké vyhlídkové věže. Nová restaurace byla slavnostně otevřená v neděli 2. prosince 1906 a brzy se stala oblíbeným cílem výletů, ale i místem pro jednání obchodníků s bižuterií. Bohužel, v dalších letech restaurace ztrácela na oblibě a měnila jak majitele, tak jména (Öserwarte, Hohenwarte…).

Svému účelu sloužila restaurace do roku 1945. Pak zde vznikl dětský domov a budova dostala název Petřín. V polovině 60. let 20. století převedl stát restauraci do vlastnictví podniku Restaurace a jídelny a Petřín se znovu stal oblíbeným cílem vycházek a výletů. Po roce 1989 jej zakoupil spekulant, v jehož rukou budova chátrala, množily se majetkové spory a v roce 1993 byla zavřená úplně.

Až v roce 1996 ji v totálně dezolátním stavu koupil Evžen Hejsek, který budovu kompletně zrekonstruoval, rozšířil o ubytování a v říjnu 2000 včetně rozhledny otevřel. Po třinácti letech mu došly síly a nabídl hotel k prodeji. Kupce nenacházel, a tak se v roce 2015 dveře hotelu Petřín opět zavřely. Zdejší ubytování pak příležitostně využívali zahraniční dělníci jako ubytovnu.

Už to vypadalo, že hotel Petřín znovu čeká neblahý osud a postupné chátrání. Až přišel rok 2021, kdy si jej pronajal Ivo Konečný. Nejprve otevřel venkovní bistro, ještě v témže roce obnovil restauraci a nakonec i hotel, v němž zrekonstruoval 22 pokojů. Po rekonstrukci schodiště se tak otevírá také vyhlídková věž.