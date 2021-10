„Léta jsem se díval nahoru na Petřín a říkal si, jaká je škoda, že nefunguje,“ popsal Ivo Konečný. Současný majitel hotel definitivně zavřel v roce 2015. Od té doby tady bydleli převážně zahraniční dělníci, restaurace i rozhledna byla uzavřena.

Majitel Evžen Hejsek se snaží objekt prodat už osm let. Původně za něj chtěl 33 milionů, poté třicet. Dnes je celý objekt s 23 pokoji, s překrásným výhledem na panorama okolí, restaurací se salónkem a tanečním sálem, vinárnou a vyhlídkovou věží pronajatý.

„Zájemci se sem tam ozvou, ale vždy to zatím ztroskotalo na penězích,“ sdělil Hejsek. Sám Konečný přemýšlel, že by secesní objekt koupil. „Ale je to dost peněz, to by bylo příliš veliké riziko,“ doplnil. Oba muži se nakonec spolu dohodli na dlouhodobém pronájmu hotelu, zatím na pět let s tím, že by Konečný rád hotel provozoval delší dobu.

„Hlavní je, že je objekt v relativně dobrém stavu, nenarazili jsme na žádné závažnější stavební problémy. Paradoxně tomu asi napomohlo to, že tady ti dělníci bydleli, objekt byl tedy vytápěný a díky tomu nechátral,“ poznamenal Konečný.

Hlavní problém stavby se skrývá v místech pro návštěvníky asi nejatraktivnějších. Schody na rozhlednu jsou v dezolátním stavu a potřebují kompletní rekonstrukci. „To bude největší finanční zátěž, ale pevně věřím, že se nám je podaří opravit,“ ujistil nový nájemce. Prozatím hotel otevřel jen okénko neboli bistro, ze kterého podává personál nápoje a drobné pochutiny. Konečný se svým týmem ale pořádá venkovní akce, jako před týdnem Drakiádu, v sobotu 30. října se tu bude konat Halloween. Na sále restaurace pak dětské dílničky.

Otevřít restauraci plánuje Konečný na poslední den roku, oslavit chce silvestr a příchod Nového roku 2022. „Doufáme, že to vyjde, byla by smůla, kdyby se restaurace opět uzavřely,“ připomněl stoupající čísla nakažených onemocněním covid-19.

Otevře i hotel. „Už nám volají lidé, kdy u nás budou moci přespat, máme už i nějaké rezervace na prosinec,“ pousmál se Konečný.

Informace o tom, že se Petřín znovu probouzí, zvedla velikou vlnu zájmu na sociálních sítích, lidé si poslední týdny nachází stále častěji cestu k výdejnímu okénku. Posedí, postojí, v rukou kávu, čaj, grog nebo svařené víno. „Už se těším, až otevřou restauraci, chodívali jsme sem před lety docela často. Bylo mi líto, co se s hotelem dělo, takže teď jsem nadšená,“ popsala Jana Bystrá, jedna z návštěvnic Petřína. Zatím ji a další příchozí musí utěšit bistro. To je pro zájemce otevřené denně od 11 do 18 hodin.

Historie

Petřín (německy Nickelköppe) je vrch nad Jabloncem nad Nisou, kde stojí secesní výletní restaurace s rozhlednou. V roce 1906 ji nechal postavit německý soukromník Richard Fellinghauer. Ke slavnostnímu otevření došlo v neděli 2. prosince téhož roku.

Přes vynikající polohu si zařízení nezískalo dostatek přívrženců a v podniku se již od počátku střídali vlastníci i nájemci.

Po 2. světové válce sloužil jako dětský domov. Původnímu účelu se objekt vrátil v polovině šedesátých let. Provozoval jej státní podnik Restaurace a jídelny. Po roce 1989 čekaly Petřín majetkové tahanice. Ty vyústily v zavření restaurace v roce 1993. Poté několik let budova chátrala.

V roce 1996 koupil objekt v dezolátním stavu Evžen Hejsek. Nový majitel pak objekt za dvacet milionů opravil a rozšířil o ubytovací část. 2. října 2000 majitel objekt opětovně otevřel. Zprovoznil také rozhlednu, která byla po dlouhá léta nepřístupná.

Od letních měsíců roku 2015 byl ale hotel opět uzavřen, výstup na věž proto není možný. Z rozhledny je překrásný výhled na Jizerské hory a na město.