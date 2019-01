Turnov - Trestní oznámení, vypjatá atmosféra, petice, protesty studentů i rodičů. Tak to na začátku školního roku vypadalo v Turnově na Hotelové škole a obchodní akademii.

Krajský úřad Libereckého kraje. | Foto: Foto Deník/ Jan Škvára

Škola je od roku 2009 nedobrovolně sloučená se Střední odbornou školou zaměřenou na strojírenství. Do loňského srpna sídlily obě školy ve svých budovách. Hotelovka v přestavěných kasárnách ve Zborovské ulici, odborná škola v Alešově ulici. Prvního září se ale museli studenti z hotelovky přesunout rozhodnutím ředitelky Mileny Lednejové do budovy v Alšově, aniž by o tom byli předem informováni.

K protestům studentů a rodičů se tak přidalo i vedení města Turnov. „Do opravy bývalých kasáren se investovala veliká spousta peněz díky nadaci Bohuslava Horáčka, která svůj dar podmínila tím, že v kasárnách bude škola. Nemůžeme si dovolit ten objekt jen tak nechat ležet ladem, nehledě na to, že budova v Alešově není pro hotelovou školu pořádně vybavena," uvedla tehdy místostarostka Turnova Petra Houšková.

Na nátlak veřejnosti, studentů i turnovských zastupitelů se tak v únoru část hotelové školy vrátila zpátky do Zborovské. Ani to však nevedlo k uklidnění situace. Rada Libereckého kraje tak doporučila obě školy znovu oddělit na dva samostatné subjekty. Pro bylo šest radních, proti dva.

SLOUČENÍ NEFUNGUJE

„Podle mého je lepší mít dvě dobře fungující školy, než, jak se po sedmi letech ukazuje, velký subjekt, ve kterém dále fungují dvě samostatné skupiny žáků, rodičů i učitelů. A jen se vydává zbytečně spousta energie na řešení vnitřních sporů než prosperující škole," vysvětluje hejtman Martin Půta s tím, že se po celou dobu ukazovalo, že spojení dvou takto odlišných škol nebylo zrovna nejšťastnější rozhodnutí.

K rozdělení škol na hotelovou a obchodní akademii a zpět na Střední integrovanou školu by mělo dojít od 1. září 2017. Rozdělení ale musí nejprve schválit krajské zastupitelstvo. „Zastupitelstvo by o rozdělení škol mělo jednat v srpnu a do poloviny října je pak termín k podání žádosti o zápis do rejstříku škol na ministerstvu školství. Osobně doufám, že na zastupitelstvu návrh projde, protože to je zřejmě jediný způsob, jak celou situaci na škole uklidnit," dodal Půta.

DEMOGRAFICKÁ KŘIVKA

Mínění zastupitelů je zatím různé. „Jestliže přistoupíme k možnosti rozdělení nynější školy, je třeba racionálně zvážit všechna „pro" a „proti". Nelze přehlédnout skutečnost, že klesající demografická křivka nepřeje malým školám. Jde o to, aby škola s menším počtem žáků obstála ekonomicky," uvedl krajský zastupitel za KSČM Miroslav Beran. Podle hejtmana má ale kraj i mnohem menší střední školy, než by byla znovu samostatná hotelová škola a obchodní akademie v Turnově. „Vedle sklářských škol, které také nemají obrovské počty žáků, máme i gymnázium v Mimoni, ve Frýdlantě nebo v Jilemnici, kde je méně studentů a přesto si ty školy vedou velmi dobře," řekl Půta. „Řešit hotelovku pár měsíců před ukončením volebního období zastupitelstva Libereckého kraje se mi zdá jako úsměvné politické gesto. Řešit neschopnost vedení školy tím, že ji rozdělíme na dvě, mně přijde poněkud nestandardní, ale pro záchranu hotelové školy akceptovatelné gesto," zmínil pro web Turnovsko v akci krajský zastupitel za ODS Tomáš Sláma.

BYLY ZA TÍM PENÍZE?

Současná ředitelka obou sloučených škol Milena Lednejová tvrdí, že rozhodnutí Rady kraje bude akceptovat. „Nicméně si nadále myslím, že atmosféra ve škole by se sama časem uklidnila, i kdyby k žádnému rozdělení nedošlo."

Podle Lednejové byla hlavním důvodem sloučení škol v roce 2009 špatná finanční situace. „Hotelová škola měla k 1. 1. 2009 dluh vůči Komerční bance ve výši 3,2 miliony Kč a kraj jí musel pomáhat se splácením. Kdežto tzv. „integrovka" byla tou bohatou nevěstou s vlastní budovou školy, s vlastním čerstvě kompletně zrekonstruovaným domovem mládeže v ulici 28. října a s dostatečnou finanční hotovostí. Pod mým vedením se podařilo dluh splatit," řekla Lednejová.

NAPJATÁ ATMOSFÉRA

S takovým tvrzením ale bývalý ředitel hotelové školy Otakar Špetlík nesouhlasí. „Po dohodě města Turnov a Libereckého kraje přijala OAHŠ úvěr od Komerční banky na moderní technologii školní kuchyně. Stejně jako jiné školy získaly od svého zřizovatele investiční prostředky, tak i my jsme získali prostředky na splácení tohoto úvěru od Libereckého kraje. Neznamená to tedy, že by škola špatně hospodařila, ale kraj místo jednorázového investičního příspěvku škole řešil investici úvěrem, na který škole přispíval. Většinu pak dostal zpět od města Turnov odpočtem nájemného v několika následujících letech," vysvětluje Špetlík.

I z toho je patrné, že atmosféra kolem sloučených škol je stále napjatá. Samotné město Turnov, které je vlastníkem budovy ve Zborovské ulici, kam by se hotelovka měla vrátit, rozhodnutí krajských radních vítá. „Určitě je v tom od radních i velký kus odvahy, že takové řešení navrhli. My ho rozhodně podporujeme a pokud k tomuto kroku opravdu dojde, jsme připraveni snížit hotelové škole roční nájemné o 300 000 korun," řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.