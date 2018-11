Hotovo. Vnitřní i venkovní práce na rekonstrukci jabloneckého bazénu skončily

Jablonec n. N. – Letošní opravy jabloneckého bazénu přišly městskou kasu na více než 43 milionů korun. Vše už je hotové, brzy zmizí i poslední kostky lešení.

Velká rekonstrukce bazénu, první od roku 2001, zahrnovala především opravu střechy a výměnu topení. Vznikla i nová zasklená terasa směrem k letní zahradě. „Na terasu časem přibudou stolky, rádi tu uvidíme i relaxační lehátka,“ poznamenal Milan Matura, jednatel městské společnosti Sport Jablonec, jež bazén provozuje.

Terasa bude v zimě otevřena směrem z bazénu, v létě bude naopak přístupná z takzvané sluneční louky, která na bazén navazuje. Zasklení terasy přitom plní hlavně úlohu izolátoru. „Lidé si stěžovali, že od oken táhne,“ řekla vedoucí plaveckého bazénu Jitka Hájková.

Lidé si však podle ní na chlad stěžují i nadále, především na sociálních sítích. „Plavecký bazén musí splňovat určitá kritéria, například teplota vody nesmí přesahovat 28 stupňů,“ doplnila. I kvůli stížnostem na chlad přitom rekonstrukce obsáhla také rozšíření topné soustavy do druhé haly bazénu s atrakcemi. „Dříve tuto halu ohříval vzduch z bazénové haly,“ vysvětlil Milan Matura.

VŠE Z ROZPOČTU

Rekonstrukce střechy včetně zastřešení a zasklení terasy a zesílení skel ve stěnách vyšla na skoro 40 milionů korun, když opravou prošly i mozaikové obklady a dlažba. Výměna radiátorů a rozvodů topení stála 3,7 milionu korun. Město vše hradilo ze svého rozpočtu. „Díky rekonstrukci se velmi výrazně zlepšil tepelný komfort, což návštěvníci bazénu jistě ocení,“ zmínil náměstek primátora Miloš Vele.

Přibyly také dvě nové saunové kabiny za necelých 250 tisíc korun, vyměněna byla i většina sádrokartonových podhledů v bazénové hale za 240 tisíc korun. „Některé části byly poničené vodou zatékající kvůli vadné střeše, další část poničila voda po požáru střechy,“ popsal Milan Matura.

Narazil tak na fakt, že při začátku prací na rekonstrukci střechy došlo k jejímu požáru. Ten vznikl nešťastnou náhodou v prostorách střešní konstrukce při navařování lepenky, kdy se za bedněním vznítil letitý prach. Díky rychlému zásahu bylo poškozeno jen zhruba pět procent z celé plochy střechy.

Veškeré vícepráce, které vznikly v souvislosti s požárem, zaplatila ze své pojistky zhotovitelská firma. „Všechny nás trochu zaskočil špatný stav většiny konstrukcí střechy i zmíněný požár. Rekonstrukci střechy navíc v začátcích komplikovaly krátké, zato intenzivní přívalové deště. Vše se ale podařilo,“ popsal majitel zhotovitelské firmy Libor Milota.

Ve druhé etapě rekonstrukce bazénu má dojít ke kompletní výměně vzduchotechniky v celém objektu. „Nyní se připravuje projektová dokumentace a realizace je naplánovaná na rok 2020. Náklady na II. etapu se odhadují v řádech desítek milionů,“ uvedl Miloš Vele.

Společnost Sport Jablonec má s areálem velké plány. „Rádi bychom vybudovali ještě jeden bazén, který by zejména v zimě odděloval sportovní a rekreační část návštěvníků,“ popsal Matura. Areál by se mohl rozrůst o bazén se šesti drahami. Nacházel by se v místě současné Sluneční zahrady.