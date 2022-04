Zřícenina gotického hradu Trosky byla posledních několik let spojena s Lubomírem Martinkem. Měl k nim blízko už v dětství a od brigády přes pokladního se stal před pěti lety kastelánem. Z důvodu vyhoření návštěvnickým provozem však odešel do soukromé sféry. Nyní ho ve funkci vystřídala Pavlína Suchomelová.

„Práce na hradě, hlavně ve vztahu k veřejnosti, bývá opravdu náročná. Během několika měsíců v roce mají Trosky totiž stotisícovou návštěvnost. Doufám, že se pro novou kastelánku stane Český ráj se všemi svými krásami novým domovem,“ okomentoval výměnu ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Pavlína Suchomelová vystudovala bakalářský obor Stavby na bázi dřeva na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde následně úspěšně dokončila i studijní program Dřevařské inženýrství. Do roku 2022 působila jako vědecko-výzkumná pracovnice na své alma mater a podílela se na řešení výzkumných projektů zaměřených na materiálové chování dřeva. K památkám ale měla blízko už v době středoškolské docházky, když jako průvodkyně a pokladní získala zkušenosti na hradě Litice.

Liebiegův palác odkryl při opravách mnohá tajemství. Skryté stropy i řecké malby

V rámci své bakalářské práce spolupracovala i na tvorbě edukačního prohlídkového okruhu Jak se staví hrad. Nyní se seznamuje s chodem hradu Trosky, jehož návštěvnost je oproti litickému mnohonásobně vyšší. „Chtěla bych se zaměřit na kontakt s veřejností, zintenzivnit komunikaci přes sociální sítě, kde bych chtěla zavést pravidelný seriál nejenom o historii hradu, ale informovat i o technologických postupech obnovy,“ nastínila své plány nová kastelánka.

Plánuje využít poznatky z dosavadní praxe a doplnit web symbolu Českého ráje. Jednou z novinek bude také možnost zakoupení vstupenek on-line a zavedení platebního terminálu. „Pozornost bych ráda věnovala i úklidu hradu a jeho okolí. Mým cílem je vytvořit zde co nejhezčí prostředí, aby si návštěvníci odnášeli jen ty nejhezčí zážitky,“ podotkla Suchomelová. Nadále budou pokračovat práce na obnově západní hradební zdi, stabilizované zdivo zvýší bezpečnost návštěvníků.

Národní památkový ústav (NPÚ) nedávno také sjednotil nabídku pro děti, a to ve smyslu rodiny s dětmi. Právě Trosky jsou pro ně ideálním cílem. Prohlídky jsou individuální, bez průvodce. V sezoně se na hradě konají nejrůznější akce s doprovodným programem, jako jsou například šermířská a kejklířská vystoupení, lanochodci či sokolnické ukázky. „Snižujeme také ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější,“ informovala mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.