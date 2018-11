Hrad Valdštejn získal 3. místo v soutěži Památka roku 2017 Libereckého kraje

Valdštejn, Turnov – Hrad Valdštejn zabodoval. Podařilo se mu zabodovat s projektem Obnova hradního areálu.

Rok 2018 byl na hradě Valdštejn opět ve znamení stavebních úprav. Řada z nich byla dokončena ještě před začátkem turistické sezóny.Foto: Město Turnov

„Od poloviny roku 2016 a během roku 2017 došlo k rozsáhlým opravám dominant této památky, a to kaple sv. Jana Nepomuckého a přístupového mostu s barokními sochami,“ sdělila tisková mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová. U kaple sv. Jana Nepomuckého se jednalo o obnovu střešního pláště této barokní památky. Most prošel celkovou generální opravou včetně očištění kopií barokních soch. Most navazuje na předhradí, které bylo v roce 2017 také celkově upraveno a doplněno o mobiliář. Památka se řadí mezi pět nejnavštěvovanějších kulturních památek Libereckého kraje.