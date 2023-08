/FOTO, VIDEO/ Posedět u táboráku, opéct si špekáček a užít si romantickou atmosféru večerního hradu při západu slunce. To vše umožní tradiční festival Hradozámecká noc. Její další ročník se koná v sobotu 26. srpna i na několika památkách v Libereckém kraji.

„Poslední prázdninový sobotní večer mohou celé rodiny strávit na některé z hradů či zámků po celé republice. Ne jinak tomu je i v Libereckém kraji. U nás je možné navštívit kromě Trosek také hrad Valdštejn, zámek Hrubý Rohozec, hrad Grabštejn a zámek Frýdlant,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na hradě Trosky bude k poslechu, a možná i tanci, tu zahraje country kapela Nabitý baterky. Nebude chybět ani vyprávění pověstí o hradu Trosky a komentovaná prohlídka hradu pro zájemce.

Prohlídky na Hrubém Rohozci zavedou zpátky do 40. let 20. století, kdy na zámku žil předposlední majitel Mikuláš DesFours-Walderode, který rou 1941 zemřel. Satirický příběh přiblíží, jak zámecký personál připravoval Pohřeb starýho pána.

Hrané noční prohlídky volně inspirované posledními majiteli panství, kterým se narodilo sedm dcer. Co se událo a možná také neudálo na frýdlantském zámku, bude možné vidět a zažít v deseti hraných prohlídkách na zámku Frýdlant.

Na Grabštejně zase Kristián Kryštof Clam-Gallas pořádá hon na bažanty. Pozve všechny s výjimkou hraběte Harracha, neboť je to nadutec a zkazí všechnu zábavu. Jenže nepozvat tak významného člověka, to by byl poprask. Jak to dopadne, ukáží prohlídky, které hudbou a tancem doprovodí část souboru Fragium 16.

Noc plná překvapení se scénickými kostýmovými prohlídkami a doprovodnou hudbou čeká i na Valdštejně.

Na prohlídky je většinou nutná předchozí rezervace a proto NPÚ doporučuje sledovat weby památek a využít rezervační systém.

Hlavním centrem dění Hradozámecké noci 2023 bude zámek Hrádek u Nechanic, kde si připomenou hraběcí rod Harrachů. Na programu jsou volné prohlídky reprezentačních pokojů, kostýmovaní průvodci v soukromých apartmánech hraběcí rodiny, hostinské pokoje, kulturní program a mnoho dalšího.