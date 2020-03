I ve středu dopoledne se na silnici z Tanvaldu do Harrachova tvoří dlouhé kolony. Důvodem jsou zdlouhavé kontroly na česko-polských hranicích. Odstavené kamiony blokují i autobusovou dopravu. „Autobusy linkové dopravy se nyní nedostanou do Kořenova a Harrachova a otáčejí se v zastávce Desná, odb.,“ informovala společnost KORID LK, která dopravu v kraji organizuje.

V Libereckém kraji se zavřely přechody v Hrádku nad Nisou, Kunraticích, Habarticích, Srbské i v Novém Městě pod Smrkem. Jedinou možností, jak se teď do Polska dostat, je hraniční přechod v Harrachově. Češi ale od pondělí do Polska vycestovat nemohou, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Tu mají například pendleři, kteří pravidelně dojíždějí maximálně 100 kilometrů za hranice do zaměstnání.

Hejtman Martin Půta uvedl, že se kraj pro pendlery snaží vyjednat zpřístupnění přechodu v Hrádku nad Nisou. „Především z důvodu dopadů na přeshraniční dopravu a možného omezení počtu pracovníků průmyslových firem v Libereckém kraji. O pomoc jsem požádal zgorzeleckého starostu, dolnoslezského maršálka a také polskou velvyslankyni,“ zmínil.