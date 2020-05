Dnes, ve čtyři hodiny ráno, byl obnoven provoz hraničního přechodu Habartice - Zawidów. Přechod bude otevřen v omezeném režimu a bude nutné dodržet určité podmínky.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Hranice budou otevřené vždy od pondělí do neděle a to v následujících časech: 4:00 - 8:00, 12:00 - 16:00, 20:00 - 24:00. Tato možnost se týká jednotlivých osob ve vozidlech do 3,5 tuny.