ROZHOVOR: Hrázný je v práci 24 hodin denně, říká Jiří Chmelař

Jablonec nad Nisou – Právě on dohlíží na jabloneckou přehradu z blízkého domku.

Jiří Chmelař, hrázný přehrady v Jablonci nad Nisou.Foto: Deník / Petr Zbranek

Hrázným jablonecké přehrady je Jiří Chmelař úctyhodných čtyřiatřicet let. Na její hladinu dohlíží z modrého domu za pláží. Leckdo by mu mohl bydlení závidět. Ale jak se říká, každá mince má dvě strany. „Jsem stále jednou nohou v práci, musíte být k dispozici,“ říká hrázný, který na přehradu téměř v centru města nedá dopustit. „Díky její poloze jste pořád pod kontrolou nejen firmy, ale také veřejnosti a města,“ dodává.

Co vše musíte hlídat a měřit?

Denně měříme hladinu vody, objem v nádrži, teploty maximální, minimální, současné, množství srážek a průhlednost vody. V zimě se měří množství sněhu, dvakrát do týdne tloušťka ledu. Jednou týdně pak měříme průsaky ve štolách a další měření. Zabere to zhruba dvě hodiny.

Bydlíte, tam kde pracujete, tedy v modrém domečku u přehrady, který patří Povodí Labe. Nezávidí vám lidé tento komfort?

Je to hezké bydlení, ale tím, že je to služební byt, tak s mým odchodem se budeme muset vystěhovat. Ale vše má své pro a proti. Jsem prakticky čtyřiadvacet hodin v práci. Musím držet pohotovost, což znamená, že do půl hodiny musím být k dispozici, člověk je svým způsobem vázaný. Bydlíme zde od roku 1984, dříve bylo středisko v ďolíku U Prutu.

Přehrada bude mít své maximální a minimální hodnoty, můžete je zmínit?

Nejsilnější led byl na jaře 2006. Ještě 28. března sahal do hloubky šedesáti centimetrů. Přehrada má také sněhový rekord. 6. března 1970 sahal sníh 125 centimetrů vysoko. Teplota vody je nejchladnější v zimě pod ledem kolem 0° C. Nejteplejší byla 14. 8. 2015 rekordních 26,2 stupňů Celsia.

Letos se mi zdá, že je přehrada až průzračná. Je to tak?

To se vám nezdá, letos je přehrada neskutečně čistá. Na to, že má třiadvacet stupňů, tak je průhlednost čtyři metry a šedesát centimetrů. To nikdy v téhle době nebyla.

Přehrada byla dvakrát vypuštěná. Proč?

Ano, bylo to v roce 1959 a v roce 1999, kdy se přehrada vypustila kvůli vybudování štoly pod hrází, protože hráz prosakovala. Tehdy se i přehrada částečně odbahnila.

Našli jste tehdy v přehradě nějaké poklady?

Poklady se říci nedá a ani zbraně a mrtvoly. Našli jsme spoustu dopravních značek, jízdní kolo, mince, jen drobnosti.

V roce 2007 v přehradě utonul mladý chlapec. Víte, kolik lidí se utopilo v přehradě celkem?

Zanedlouho po napuštění přehrady v roce 1911 zahynul pod hladinou školák a po něm dva mladí muži. V roce 2007 chlapec zahynul, protože byl pod vlivem látek a kamarádi ho tam nechali. Byla to zbytečná smrt. Za tu dobu, co jsem tu já, bych jich napočítal desítky. Převážně sebevrazi a nebo opilci, kteří si chtěli zkrátit cestu domů. Také jsme našli zamrzlého muže v ledu, který šel na revers ze špitálu.

Přehrada je krásná také tím, že je přístupná všem. Myslíte, že vstup k ní bude někdy zpoplatněn?

Nebude. Je to veřejná plocha a všichni její návštěvníci ji využívají na vlastní nebezpečí. V šedesátých letech se tu vybíral vstup u hráze, ale ta doba je dávno pryč a dle mého se nevrátí.