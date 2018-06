Hudbu, přátelskou atmosféru i dobročinnost, to vše kombinují Hejnické slavnosti

Hejnice /SOUTĚŽ/ – Léto klepe na dveře a s ním přichází i celá řada festivalů. Jedním z nich jsou i Hejnické slavnosti, které navazují na tradiční Hejnickou pouť.

Hejnice.Foto: Milan Drahoňovský

Letos proběhne jejich 10. ročník, a to v sobotu 30. června a neděli 1. července. „Chceme, aby návštěvníci zažili v Hejnicích krásné chvíle, díky kterým se sem budou nadále vracet,“ říká za organizátory starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Jak to máte s plánováním? Přecházíte plynule od jednoho ročníku k druhému?

Minimálně dva měsíce po skončení nechceme o slavnostech slyšet. (smích). Nemáme odbor kultury, během roku řešíme celou řadu dalších věcí a první plánování dalšího ročníku začíná v době před Vánoci.

Jaké máte pocity po skočení? Dostaví se pocit zadostiučinění z dobře odvedené práce?

Poslední dobou nám to hlavně kazí špatné počasí, minimálně dva roky zpátky. Asi si ho vždy zapomeneme objednat (smích). Po skončení si sedneme, sepíšeme si plusy a mínusy a snažíme se poučit. Začínali jsme jako amatéři, slavnosti se rozšiřují a učíme se za pochodu.

Myslíte si, že Hejnické slavnosti patří k těm nejznámějším akcím v regionu?

Ono záleží, na kterou cílovou skupinu míříte. Na druhou stranu je navštíví deset až patnáct tisíc lidí, takže určitě se už zapsaly do podvědomí.

Letos se jedná o desátý ročník. Plánujete něco speciálního?

Spíše se vracíme ke klasice. Loni jsme oslavili 100 let od povýšení Hejnic na město, místo ohňostroje byl videomapping. Nicméně se snažíme každý ročník posunout vpřed a obměnit. Lákáme na zvučnější hudební jména, změnili jsme dodavatele ohňostroje, který má novou vizuální koncepci, spolupracujeme s Jizerskohorským technickým muzeem v Bílém Potoce.

Co musíte z hlediska organizace udělat jako první? A co je nejtěžší?

Nejdříve musíme sestavit kostru programu. A co je nejtěžší? Každý rok něco jiného. Někdy spolupráce se stánkaři, jindy sestavení originálního hudebního program či sehnání sponzorů.

V čem si myslíte, že jste oproti jiným festivalům originální?

Snažíme se mířit na všechny věkové skupiny, od dětí přes střední proud až po starší ročníky. Letos jsme vsadili na Petra Spáleného, který bude hrát v neděli, kdy je vstup zdarma.

Musíte interprety oslovovat, nebo se už hlásí sami?

Hlásí se nám padesát až sto kapel. Jsme opravdu rádi, že se ozývají, ale pak je těžké je odmítat. Máme jen jednu stage, takže ten počet hudebníků je malý. Kromě regionálních nás oslovují i ti známější, a většinou ne přes managera, ale sami osobně. To nám lichotí…

Čím si to vysvětlujete?

Hudebníci si to mezi sebou řeknou. Snažíme se dobře o ně pečovat, zajistit dobrou organizaci a ozvučení a nese to své plody.

Slavnosti doprovází bohatý doprovodný program. Můžete ho přiblížit?

Vyhlásili jsme fotosoutěž o let helikoptérou, fotolety, promítání filmů v přilehlém kině, loutkové divadlo pro děti a zbytek si nechám pro sebe, aby byli návštěvníci překvapení. (smích)

Jak jsou slavnosti koncipovány?

V parčíku před kostelem bude stát na sedmdesát řemeslných stánků, pak následují stánky s občerstvením a zakončují to kolotoče s prodejními stánky. Snažíme se přijímat zajímavé nabídky od stánkařů, většinou sami nevyhledáváme.

Hejnické slavnosti mají opět dobročinný ráz, nepletu-li se?

Začalo to nečekaně. V roce 2013 proběhly povodně, vybrali jsme si jednu obec a tu jsme chtěli finančně podpořit. Ujalo se to a my si řekli, proč v tom nepokračovat. Tentokrát vybíráme pro Elišku na polohovací lehátko, které stojí 60.000 korun. Nedokážeme jí předat miliony, ale tak dvě třetiny celkové částky. Navíc oslovuji vystupující, představím jim příběh a oni mohou podpořit sbírku tím, že sníží honorář a ten rozdíl putuje do kasičky.

A na závěr taková pozvánka pro čtenáře: Proč by měl člověk dorazit na Hejnické slavnosti?

Podle mě mají Hejnice nejkrásnější výhled. Pódium, za ním bazilika a v dálce se pne úbočí Jizerských hor. Navíc jsme rodinný festival s přátelskou atmosférou. Přijďte se pobavit!

SOUTĚŽ

Máme pro vás připravenou i soutěž. Stačí znát správnou odpověď na soutěžní otázku a poslat ji na redakční email: jiri.louda@vlmedia.cz. A pak jen trochu štěstícka. Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři, kteří získají po dvou vstupenkách na Hejnické slavnosti.

Jaké dvě kapely vystupovaly jako největší hvězdy během loňského ročníku Hejnických slavností?

Správnou odpověď naleznete na stránkách města Hejnice.