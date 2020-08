Výbava pro prvňáčka přijde nejméně na 2000 korun, často je to ale i více. Některé potřeby však žáci dostanou první den jako dar od školy.

Vhodná aktovka

Kvůli bezpečnosti v silničním provozu by alespoň pětina povrchu aktovky měla mít signální barvu a měla by mít dostatek reflexních prvků. Cena: přibližně od 1200 korun.

Vybavený penál

Každý prvňáček by měl v penálu mít pero, dvě silné trojhranné tužky, šest až dvanáct pastelek, krátké pravítko, ořezávátko, nůžky, gumu a malé vysouvací lepidlo. Cena: přibližně od 350 korun celkem.

Přezůvky

Ty budou děti potřebovat hned první den a nechají si je ve škole celý školní rok. Budou v nich téměř každý den, takže by měly být pohodlné a kvalitní. Cena: přibližně od 300 korun.

Box na svačinu a lahev na pití

Lahev by měla mít snadno ovladatelný a kvalitní uzávěr, který neprotéká. Cena: přibližně od 250 korun.

Příběh z Libereckého kraje

Jsem ráda, že Lukášek půjde doškoly až za rok, říká jeho maminka

Nástup zpět do škol po téměř pěti měsíční koronavirové pauze se blíží.Velký den pro spoustu prvňáčků se přibližuje. Šestiletý Lukášek měl letos také nastoupit do první třídy, ovšem jeho nástup do školy ve Stráži nad Nisou byl odložen především z logopedických důvodů. Lukášova maminka hodnotí situaci kladně: ,,Jsem ráda, Lukášek by kvůli koronavirové krizi přišel o klasický zápis ve škole a také o loučení ze školkou,což by nás mrzelo,“ vysvětlila jeho maminka. Zároveň zmínila, že si není jistá,zda bude výuka probíhat klasickým způsobem.

Distanční studium by mohlo podle ní být pro malé děti nevyhovující, a proto je vlastně ráda,že se Lukášek stane školákem až za rok. Sám Lukášek se zpět do školky moc těší, hlavně na své kamarády se kterými se po dlouhé době setká. Nejistota panovala také ohledně epidemiologických opatření,které budou od září ve školách platit.

Nejdříve to vypadalo, že budou muset děti mimo výuku ve třídách nosit roušky, nakonec ale ministr zdravotnictví rozhodl, že ve školách roušky nebudou potřeba. Další vývoj teprve určí, jestli se nebudou nařízení vlády měnit.

Kateřina Glatzová