Všichni třeťáci ze základní školy v Železném Brodě byli s vysvědčením spokojeni a už se těší na čtvrtý ročník pod vedením své paní učitelky. Do toho nastoupí také ve středu, ale až 1. září.

To už se budou těšit na podzimní prázdniny, které v příštím roce proběhnou od středy 27. do pátku 29. října. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince a končí v neděli 2. ledna 2022. Jarní prázdniny na Jablonecku připadají pro příští rok na týden od 14. do 20. února.