Česká Miss Jitka Nováčková dodala punc výjimečnosti lednové přehlídce bižuterie v jabloneckém Eurocentru s názvem Made in Jablonec. Na důležitost tomuto setkání přidala první dáma Livie Klausová, jež usedla v první řadě.

Obě dámy dostaly u této příležitosti dárky. Jak jinak než bižuterii. Nejkrásnější česká dívka má ale na jabloneckou doménu vzpomínky přece jen intenzivnější než manželka prezidenta. Proč? Vždyť tady pro ní vytvořili korunku.

Jak se díváte na bižuterii?

Od té doby, co jsem viděla naživo krásnou korunku a mám ji doma vystavenou, mohu se na ni dívat a kochat, vnímám bižuterii trochu jinak srdcověji.

Co ráda nosíte?

Přiznám se náušnice. Na krku nic mít nemusím. Když jsou krásné náušnice a velké, člověk si může vzít už cokoli a ty náušnice vše zachrání. Dnes jsem tu viděla jedny a říkala jsem si, že i kdyby byl člověk nahý, ostatní by viděli hlavně náušnice. Byly opravdu nádherné.

Jaký model se vám tu líbil nejvíc?

Je to korzet z bižuterie, ten ještě nikdy nikde nebyl, je to novinka. Hodně zajímavý nápad. Do práce nevím, jak by se nosil, ale je dost dobře vystužený. Měla jsem něco podobného na sobě poprvé.

Je něčím pošitý?

Není to spojené látkou, ten korzet je samotný bižuterní kus. Člověk si přes tričko vezme korzet, který se ovšem nedotýká pasu.

Kam se teď chystáte na přehlídky? Jaký máte program?

Vybrala jsem si bižuterii přímo od Olgy Kopalové Rynešové a jedu do Brazílie, abych tam s ní udělala velkou parádu. Musím říci, že jsem tam už zabodovala, protože čím víc se bižuterie třpytí a blýskají se kamínky, tím lépe. Měla jsem náušnice a brože. Opravdu jsem zazářila. V Brazílii jsou róby opravdu dost zářivé, jak se na slečny nasvítí, jsou vidět kamínky.

Už pracují na nové korunce pro krásku

V jablonecké firmě Šenýr už připravují první návrhy pro další ročník soutěže Česká Miss. A letošní kráska si opět nasadí korunku z dílny bižuterních umělců v Jablonci. V jejich čele stojí Olga Kopalová Rynešová.

Jak složité bylo získat pro přehlídku Made in Jablonec Miss?

Jednoduché to rozhodně nebylo. Nejdříve jsem se domlouvala se Svazem výrobců bižuterie, zda si vůbec mohu dovolit takovou modelku, která by byla nadstandardem pro tuto událost. Svaz to uvítal, blýskla se tím celá jablonecká bižuterie. Ze své pozice jsem proto kontaktovala organizační tým České Miss, tam domlouvala termín, možnosti, peníze a podobě.

Zafungovalo, že korunka je právě od Šenýru? Měla jste u nic oko?

Stoprocentně! Určitě! I do dalšího ročníku ode mne chtějí návrhy, které jsem díky přehlídce ještě nestihla odevzdat. U organizátorů soutěže krásy jsem vedená jako sponzor a mám tak velké oko. Dostala jsem úřadující Českou Miss bez jakýchkoli problémů.

Dalo by se hovořit také o tom, že vám také v uvozovkách udělali cenu?

Rozhodně, ale publikovat ji nebudu. Ale jsme partnerem, sponzorem, podporuji charitativní Miss, tak jsem Jitku dostala za symbolickou cenu.

Nejkrásnější dívka určitě pojede domů s nějakým dárkem od vás. Co si odveze?

Chtěla by takové náušničky, které mám já nyní na sobě. Dostala od nás i na Vánoce balíček deseti modelů, to měla jako dárek pod stromeček.