Právo na přednostní přijetí v mateřské škole mají ze zákona všechny děti, které do konce srpna dovrší věku minimálně tří let, mají trvalé bydliště na území města a přijdou ve výše uvedený den k zápisu. Není však možné garantovat přijetí dítěte do té mateřské školy, kam přijdou k zápisu.