Sběrné místo a překladiště odpadů? Horolezecká stěna? Nic z toho nakonec v areálu bývalé výtopny na jabloneckém Brandlu nevznikne. Místo toho se připravuje kompletní vyklizení teplárenského areálu, nyní se čeká na vyřízení demoličního výměru. Veškeré náklady na bourání uhradí Jablonecká energetická (JE), která je ve 100% vlastnictví města.

Bývalá výtopna Brandl zachycená v roce 2010. | Foto: Archiv teplárny

K zemi půjde také komín, který patří k nejvyšším v kraji. Se svými 161 metry je mezi padesáti nejvyššími stavbami v České republice. Přestože není v provozu, jeho údržba stojí statisíce korun ročně. „Původně jsme zvažovali, že bychom mohli komín využívat jako lezeckou stěnu. To by se ale ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátový projekt a v budoucnu neudržitelný, jakkoli by to bylo atraktivní,“ řekl Petr Roubíček ze sousední lezecké arény Makak.