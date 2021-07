In-line dráha v Železném Brodě se stále rozrůstá, vzniká zázemí

In-line dráha v centru Železného Brodu na místě bývalého průmyslového areálu se nadále rozrůstá. Ne co do tratí, ale do dalšího zázemí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Děti se mohou vyřádit na dráze, rodiče a prarodiče si mohou odpočinout na lavičkách. Pořád se tu ale plánuje. Teď vzniká u dráhy zázemí se sociálním zařízením a převlékárnou, své místo tu ale najdou i některé stroje technických služeb, zejména pro zimní údržbu. Ve výhledu je i to, že v parku vzniknou vodní prvky.