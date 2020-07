Inspekce podnik uzavřela ve středu 15. července. „Na několika místech v provozovně jsme zjistili přítomnost nečistot, a to včetně prostoru, kde se připravují a vydávají pokrmy. V čistotě nebyly udržovány ani podlahy, na nichž se pod některými zařízeními hromadily odpadky včetně cigaretových nedopalků či prázdné krabičky od sirek a cigaret,“ popsal mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Podnik je od čtvrtka tohoto týdne opět otevřen, a to po další kontrole stejného úřadu. Provozovatel čistě vymaloval, koupil nové lednice, zbavil se nepotřebných věcí.

Podnik vede čtyři roky rodilý Tunisan Farouk Safraoui, který se v gastronomii živí dlouhá léta. „Za ta léta jsem zažil mnohé kontroly hygieniků a finančních úřadů. I když narazili na nějaký problém, nikdy mi podnik nezavřeli. To až teď,“ popsal Safraoui.

Že měl v provozní části podniku nepořádek, nepopírá. Skříňka plná špinavých utěrek, zbytky jídel za starým nepoužívaným sporákem, plíseň a nepořádek v koupelně pro personál. „Nebylo to ale nic hrozného, zbytky jídel spadnou za sporák i doma, tenhle navíc nebyl asi rok používaný. Papírové utěrky jsme vyhazovali do skříňky pod barem normálně, netušil jsem, že to může být problém. Večer jsme vždy skříňku vyklidili,“ popsala jedna z členek zdejšího personálu.

Nejvíce Farouka Safraoui mrzí medializace, když na případ upozornila nejprve SZPI a poté hned několik místních médií. Na podnik i samotného provozovatele se hned snesla vlna kritiky na sociálních sítích. A to nejen za fotografie ze zázemí restaurace. Některé příspěvky byly totiž vysloveně rasistické. „Taky nepodporuju tyhle…nechci byt rasista,“ zněl jeden z nich. A to byl ještě mírný komentář.

„Žiji v Česku už deset let, nikdy jsem neměl s nikým problém. Teď stačilo pár fotografií, mé jméno a už to jelo,“ poznamenal mladý muž, kterého překvapilo, že jeho osobně urážejí i lidé, které vůbec nezná.

Navíc si podobně jako většina diskutujících myslí, že podobně to vypadá i v mnohem luxusnějších podnicích. „Zvlášť když je opravdu kšeft, nejde se ohlížet na hranolku spadlou pod sporák,“ popsal Safraoui.

Celý případ je zajímavý i proto, že Farouk se měl co otáčet i v době koronavirové krize. „My jsme žádnou krizi nepocítili, naopak jsme měli s rozvozem a výdejem jídla ještě více práce než normálně. Krize na nás padne až teď,“ rozhlédl se po prázdné místnosti. Kebab se tu sice točí, ale lidé v nedohlednu. „Snad se mi podaří lidi přesvědčit, že je u nás vše v pořádku, ale vím, že to teď budeme mít těžké,“ dodal.

Lidé z okolí vědí, že City Kebab uzavřela inspekce. „Moc jsem tam nechodil, ale vím, že si lidé jídlo docela pochvalovali. A toho kluka, co to provozuje, znám, určitě to není takový hlupák, aby si pro příště už nedal pozor,“ popsal starší muž na ulici.

Jiní to ale vidí jinak. „Stavoval jsem se tam aspoň jednou týdně. Teď už tam nepůjdu,“ sdělil dvaatřicetiletý Pavel z Jabloneckých Pasek. Inspektoři SZPI byli na Jablonecku pilní i na začátku června, kdy na několik dní uzavřeli vietnamskou prodejnu potravin v Železném Brodě. Mimo jiné kvůli výskytu myšího trusu.