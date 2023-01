Oprava kamenného obkladu nebude jednoduchá a ani levná. Městskou kasu přijde na 22 milionů korun. „Oprava je naplánována na letošní rok. Havárie zdi se za šest let nezměnila, není čeho se obávat,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Podobný „balík“ peněz půjde do revitalizace sídliště Šumava.

Omezení na železnici

Již dnes je jasné, že se Jablonec bude potýkat s dopravními omezeními. Ty tentokrát musí přečkat cestující železnicí. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plánuje opravu svého mostu v ulici Pražská a město mostu Pod Kynastem a lávky v ulici Horská. Vše vede nad železniční tratí. „Stavby jsou nad železniční tratí Liberec – Tanvald a podstata stavebních prací si vyžaduje její výluku,“ popsal jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Rekonstrukce mostu je v cenách roku 2022 vyčíslená na 5,9 milionu a lávky na 1,2 milionu korun.

Za výluky se platí. Město se s ŘSD dohodlo, že akce budou probíhat současně a že se o náklady na výluku podělí. Podíl města bude maximálně 50 procent. Zatím se náklady odhadují na 5,8 milionu, město by tedy mělo hradit 2,7 milionu.

Jablonec dále bude pokračovat ve výstavbě objektů zázemí u přehrady Mšeno. Do léta letošního roku bude dokončen objekt na břehu v lokalitě U Prutu, pokračovat se bude v zátoce u bazénu.

Kolem Jizery

V Železném Brodě se letos „zakousnou“ do vybudování úseku cyklostezky Greenway Jizera. Část mezi městem a obcem Líšný podpoří Státní fond dopravní infrastruktury skoro 64 miliony, když celý projekt má stát přes 78 milionů korun. Úsek nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném již při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům a dále po břehu řeky do Líšného.

Tady najedou na již několik let hotový úsek cyklostezky a pokračovat budou moci dále do Dolánek a Turnova. „S touto variantou jsme počítali již při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka.

V závěru loňského roku podalo město žádost o dotaci na lávku přes Jizeru. Když bude úspěšná úspěšná, chtějí letos zahájit alespoň veřejnou zakázku. „Očekáváme, že stavba cyklostezky bude finančně náročná, proto je poměrně málo ostatních akcí,“ doplnil Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice.

Fotovoltaika na střeše

Dominantní investiční akcí města Tanvald je revitalizace prostoru okolo několika panelových domů s výstavbou potřebných parkovišť. Dále je připravena realizace fotovoltaické elektrárny na střeše Základní školy Sportovní.

„Uskutečníme i kompletní rekonstrukci budovy základní školy na Horním Tanvaldě, čeká nás dokončení celkové opravy budovy výtvarného oboru ZUŠ, připravíme nové ordinace praktickým lékařům,“ doplnil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Pokud město uspěje se všemi žádostmi o dotace, proinvestuje letos 150 milionů korun.

Nová knihovna

Z evropských fondů míří do Turnova 68 milionů korun na stavbu nové knihovny. Stavba měla podle původních plánů stát více než 100 milionů, radnice počítá s dalším navýšením všech nákladů možná až o dalších 25 procent, tedy zhruba na 136 milionů. Nová knihovna bude stát v těsném sousedství letního kina. „Stavba samotná by mohla začít zhruba v polovině příštího roku s tím, že cílem je omezení provozu letního kina na co nejkratší možné období,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová. Nová knihovna by mohla otevřít dveře v roce 2025.

Dalším projektem turnovské radnice je výstavba přírodního koupaliště v Dolánkách. Podle plánů tu má vzniknout přírodní koupací nádrž s čistícím jezírkem. Nádrž bude rozdělena na dvě části, na plaveckou část s hloubkou zhruba dva metry a menší část pro děti s hloubkou do 1,5 metru.

Pokračovat bude i investiční činnost v Semilech, i když tady nejvíce do chodu města zasáhne výstavba nového mostu přes Jizeru financovaná Libereckým krajem. Na náklady města budou realizovány některé související stavby a také část vodohospodářské infrastruktury v ulici Na Mýtě.

Správa železnic bude letos pokračovat v rekonstrukci nástupišť na semilském vlakovém nádraží. Na tuto stavbu pak naváže úprava prostranství před nádražím na dopravní terminál. Přesune se sem nádraží autobusové.